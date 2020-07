Huawei: “Il 5G è come l’elettricità, sarà il motore della ripresa economica”

Il 5G oggi è come l’elettricità nel 1875: si sta espandendo dal focus originario delle comunicazioni in molti settori industriali, già durante la pandemia ha avuto un ruolo importante, e sta ponendo le basi per una vera e propria nuova rivoluzione industriale.

Questi i concetti espressi da Guo Ping, Rotating Chairman di Huawei, nel keynote inaugurale dell’evento digitale GSMA Thrive, organizzato appunto dall’associazione mondiale degli operatori mobile e tenutosi pochi giorni fa.

Guo Ping ha spiegato il punto di vista di Huawei sul ruolo della tecnologia nell’era post-pandemia, e in particolare sulla parte da protagonista che avrà il 5G nell’accelerazione della trasformazione digitale.

Il Rotating Chairman di Huawei ha dapprima sottolineato l’importanza della collaborazione nell’industria telco, citando le 11 raccomandazioni regolatorie di GSMA per sostenere la connettività durante l’emergenza sanitaria come esempio degli sforzi congiunti dei carrier per mantenere i livelli di performance delle reti a fronte dell’enorme aumento di traffico nel periodo del lockdown.

“Ma quel che è più importante è che applicazioni basate sul 5G, sull’AI, sul Cloud e i Big Data hanno giocato un ruolo importante durante la pandemia, per esempio nella didattica a distanza, nel teleworking, nell’entertainment, nella telemedicina, e anche nelle fasi di riapertura per ridurre i rischi di contagio”.

Qui Guo ha citato l’esempio virtuoso della Corea del Sud: “Gran parte del successo di questo paese nel contenimento dell’epidemia può essere attribuito all’efficiente uso dell’IT”, ha detto il manager cinese, ricordando la legge emessa diversi anni fa dalla Corea del Sud per tracciare le epidemie usando dati di localizzazione e roaming, gli sviluppi basati su 5G di soluzioni di diagnostica remota e assistenza basata su AI, e l’uso di app contactless e 5G-based come Untact per tracciare la diffusione del virus ed evitare lo stop delle attività economiche. “Nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, la Corea del Sud ha visto aumentare il suo PIL dell’1,3% nel primo trimestre 2020”.

La GSMA ha proposto che il 5G sia la spina dorsale della ripresa economica in diverse regioni, e Huawei non potrebbe essere più d’accordo, ha continuato Guo: “La mia opinione è che il 5G oggi sia come l’elettricità nel 1875, che all’inizio venne usata per i treni e per l’illuminazione, ma poi è diventata imprescindibile sia per la vita domestica che per l’industria, promuovendo il progresso dell’umanità”.

In modo analogo, negli ultimi 30-40 anni la tecnologia mobile ha praticamente risolto il problema di connettere le persone, e oggi il 5G sta evolvendo rapidamente: “Ci sono già 81 reti commerciali 5G nel mondo, che supportano il 72% del PIL mondiale: come l’elettricità un secolo fa, l’ICT si sta estendendo a ogni industria e sta abilitando il progresso sociale”.

Guo ha citato diversi esempi di industrie che stanno già beneficiando del 5G, come l’industria mineraria, quella dei porti commerciali, e l’industria aeronautica.

Nel caso dell’industria mineraria, il 5G ha permesso applicazioni prima impossibili, come le chiamate video HD e il monitoraggio video in tempo reale tra la superficie e miniere profonde oltre 500 metri, abilitando futuri sviluppi come la miniera totalmente automatica e l’uso di mezzi comandati da remoto anche a grandi profondità.

Quanto ai porti, Guo ha citato quello di Ningbo, in Cina, il primo 5g-powered intelligent port, in cui attività come il sollevamento tramite gru di grandi pesi e container sono ormai per il 90% gestiti da macchine: “In passato un uomo poteva gestire una sola gru, oggi ne può gestire da 4 a 6”.

Infine il Rotating Chairman di Huawei ha parlato anche dell’intelligent manufacturing abilitato dal 5G nell’industria aeronautica. “Alcuni componenti in fibra sono composti da molti strati – fino a 70 strati – di materiali diversi, con spazi tra l’uno e l’altro di meno di 2 millimetri: ci vogliono 40 minuti per controllare manualmente la qualità di uno di questi componenti. A Shanghai, Comac (il costruttore aereonautico di stato cinese, ndr), ha adottato un dispositivo di “intelligent eye” basato su AI e 5G che effettua questo controllo di qualità in un solo minuto, risparmiando il 90% delle risorse”.

Grazie al 5G, ha concluso Guo, l’industria si sta digitalizzando più velocemente: “Faremo leva sulle nostre capacità nei vari campi – reti, cloud, AI, device – per aiutare i nostri clienti a realizzare le opportunità del 5G e ottenere la prima ondata di benefici da applicazioni 5G su larga scala, e vogliamo lavorare con partner industriali per ottenere tutto questo”.