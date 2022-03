HPE presenta un’offerta di Private 5G al Mobile World Congress

"L’obiettivo è abilitare ambienti di connettività privata integrata, con il 5G e il wi-fi di Aruba che lavorano come un'unica rete. Con grandi opportunità per telco e service provider"

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato al Mobile World Congress di Barcellona una soluzione per creare e gestire reti private 5G preintegrata con soluzioni radio di alcuni partner e soprattutto con HPE Aruba in modo da abilitare network con 5G e wi-fi “che lavorano come un’unica rete”, come ha spiegato la società. Il Private 5G di HPE è disponibile anche in modalità as-a-service con pagamento a consumo attraverso HPE GreenLake.

“La domanda di connettività delle imprese è in continua crescita e richiede anche soluzioni complementari alle reti wi-fi”, ha spiegato in una conferenza stampa Tom Craig, VP e General Manager HPE Communications Technology Group. “Le reti 5G private riscuotono sempre più interesse per le loro caratteristiche di bassa latenza, capacità dedicata, range esteso e sicurezza, e superano di molto il wi-fi per ampiezza di copertura, mobilità e affidabilità, ma il wi-fi è superiore in termini di connettività indoor ed efficienza dei costi”.

Una soluzione basata su HPE 5G Core Stack

Wi-fi e 5G sono quindi complementari e le aziende stanno cercando fornitori con esperienza in entrambi i campi, ha continuato Craig, e HPE è in grado di mettere insieme il meglio dei due mondi, con una interazione seamless tra rete privata 5G e wi-fi. “HPE ha 30 anni di esperienza nel settore telecom e più di 20 anni di innovazione wired e wireless, con un solido posizionamento sia nella connettività cellulare che in quella enterprise: il Private 5G di HPE e la tecnologia Wi-Fi di Aruba insieme propongono una soluzione di networking privato completa, che aiuta a ottimizzare gli ambienti di lavoro e dà alle società telecom e ai service provider l’opportunità di accrescere il loro business enterprise”.

La soluzione di private 5G di HPE, ha spiegato Richard Band, Head of Mobile Core and 5G della divisione Communication and Media Solutions di HPE, è basata su HPE 5G Core Stack, definita una rete core 5G container-based aperta, cloud-native, arricchita per l’occasione con nuove funzioni per il private networking tra cui un portale self-service per gli utenti enterprise, per snellire la configurazione e semplificare l’operatività quotidiana, e un portale self-service avanzato per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Come accennato, l’offerta prevede preintegrazioni con Aruba e con le soluzioni radio di (per ora) due partner: JMA Wireless e Airspan.

L’opzione “5G in a box”

L’implementazione, sottolinea Band, è molto veloce e flessibile (“può richiedere meno di un’ora”), e la soluzione permette diverse opzioni di deployment, in funzione delle esigenze dell’utente. Per attività riservate come quelle militari o remote come quelle delle imprese petrolifere il private 5G si può implementare in modo totalmente autonomo (“5G in a box”) grazie al sistema HPE Edgeline EL8000 Converged Edge. Se la bassa latenza è fondamentale per supportare attività critiche, con grandi volumi di dati a livello locale, come nella sanità, la soluzione può essere distribuita in un cloud ibrido con funzioni per l’utente a livello edge e funzioni di controllo nel cloud.

L’obiettivo, ha ribadito Band, è sviluppare sinergie tra wi-fi e 5G in modo da proporre soluzioni di connettività privata integrate, sicure e con qualità a livello dei carrier. “Le soluzioni di Private 5G di HPE sono state progettate per operare con le reti wi-fi di Aruba, grazie a tecnologie come Aruba Air Pass, che automatizza il roaming 5G e wi-fi”.

HPE 5G Core Stack conta già una ventina di implementazioni di reti private 5G: Band ha citato tra gli altri Optage, un internet service provider giapponese che lo usa per offrire servizi di rete privata 5G, una società petrolifera che lo usa per portare connettività su siti in zone remote, e un produttore di automobili tedesco che necessitava di una rete ad alte performance per supportare un ambiente operativo paperless con forte uso di soluzioni data intensive di progettazione e PLM “digital twin”.

Come anticipato in apertura, HPE 5G Core Stack for private 5G e le soluzioni wi-fi Aruba sono disponibili con HPE GreenLake in modalità pay-per-use.