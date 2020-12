HP lancia in Italia una rete di centri servizi per l’Additive Manufacturing

HP MJF Tech Center riunisce per ora 11 partner - da 3Dfast di Pavia a Protoflash di Napoli - specializzati in progetti di stampa 3D industriale basati su HP Multi Jet Fusion

HP Italy ha annunciato la nascita di HP MJF Tech Center, una rete di centri servizi di eccellenza (service bureau) nella realizzazione di progetti basati su HP Multi Jet Fusion, la tecnologia HP di Additive Manufacturing (stampa 3D in ambito industriale).

Il progetto, in questa fase iniziale, coinvolge 11 partner tecnologici – JunoAM di Bologna, Spring di Vicenza, 3DnA di Napoli, FFL di Vicenza, Prototek di Valenza, Treddy di Pescara, 3D4MED di Pavia, Fama 3D di Varese, 3Dfast di Pavia, Protoflash di Napoli, e 3DBesa di Verona – che metteranno a disposizione il proprio know-how in 9 differenti ambiti di mercato: Progettazione, Auto, Meccanica, Componenti Meccanici, Automazione Industriale, Medicale, Dentale, Moda e Design, e Post-Processing.

Le aziende italiane interessate a un supporto concreto per sviluppare un progetto 3D, spiega HP Italy in un comunicato, potranno così individuare ed entrare in contatto con il partner d’interesse.

Un programma aperto a tutti i service interessati

MJF Tech Center è un programma aperto a tutti i service italiani interessati che utilizzino la tecnologia HP Multi Jet Fusion e che possano offrire una specifica competenza e professionalità. Per i service aderenti, HP Multi Jet Fusion Tech Center prevede: l’accesso a materiale di approfondimento sulla tecnologia HP Multi Jet Fusion, sessioni di training dedicate e attività di comunicazione in collaborazione con HP.

Per le aziende utenti che ne vorranno usufruire, invece, HP Multi Jet Fusion sarà il punto di riferimento per entrare in contatto con i più recenti trend sul digital manufacturingapplicato al loro specifico settore e avere accesso a informazioni e a un contatto diretto grazie al sito dedicato HP MJF Tech Center.

“Il settore manufacturing vive a livello globale una profonda trasformazione, oltre ad avere l’esigenza di una continua innovazione. Questo ci conferma che il momento e il mercato sono ormai maturi per un progetto di questo tipo. Con la nascita di Multi Jet Fusion Tech Center, ci poniamo l’obiettivo di supportare i service bureau con un programma dedicato per mostrare tutte le capacità e le eccellenze in progetti che utilizzano HP Multi Jet Fusion”, dichiara nel comunicato Davide Ferrulli, Country Manager 3D Printing HP Italy. “La stampa 3D ha un enorme potenziale per favorire la democratizzazione di alcune produzioni di beni. Progetti come MJF Tech Center consentono di sostenere i nostri partner, sviluppando sempre di più l’idea che il 3D printing non è solo un modo per abbassare i costi e arrivare sul mercato più velocemente, ma conferisce alle aziende che ne fanno uso un vantaggio competitivo unico che accelera l’innovazione”.

HP continua ad investire nel mondo 3D per evidenziare la sempre maggiore importanza del digital manufacturing nella trasformazione delle aziende, sottolinea il comunicato. Questa tecnologia si sta rivelando sempre più importante, come emerso dai risultati del recente Digital Manufacturing Trend Report di HP, lo studio globale di HP che sostiene come la produzione digitale possa guidare la crescita e che conferma come le aziende stiano investendo sempre più in soluzioni di stampa 3D avanzate, capaci di garantire l’agilità, la velocità e la flessibilità necessarie per far crescere il business e diventare più resilienti in un ambiente in continua evoluzione.