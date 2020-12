HP Italy, Giampiero Savorelli è il nuovo amministratore delegato

Savorelli è in HP dal 1999 ed era Category Director Personal Systems Southern Europe. Rileva Tino Canegrati, che ha scelto di ritirarsi dopo 32 anni in azienda

HP Italy ha annunciato la nomina di Giampiero Savorelli nel ruolo di Amministratore Delegato per la filiale italiana.

Savorelli, spiega un comunicato stampa, prende il posto di Tino Canegrati, che ha scelto di ritirarsi dopo 32 anni in azienda, nei quali ha ricoperto diversi ruoli manageriali a livello locale ed internazionale – un percorso che lo ha visto protagonista ed autorevole ambassador nella crescita del brand HP in Italia.

HP Italy si occupa di pc, stampanti, e relativi servizi e accessori. Proprio pochi giorni fa ha annunciato la creazione di una rete di centri servizi italiani per la stampa 3D industriale (Additive Manufacturing) specializzati sulla sua tecnologia HP Multi Jet Fusion.

adv

Nel suo nuovo ruolo Giampiero Savorelli avrà la responsabilità di guidare la filiale italiana e lo sviluppo del business nelle divisioni personal computing, printing e servizi.

Savorelli ha un’esperienza ventennale in HP, dove è entrato nel 1999, maturando esperienze in diversi settori aziendali. Dal 2019 è Category Director Personal Systems per il mercato Southern Europe, con la responsabilità di impostare la strategia e gli obiettivi di sviluppo delle soluzioni per la mobility e il personal computing per i mercati spagnolo, francese e italiano. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli manageriali, tra cui quello di Print Business Group Director di HP Italy.

“Sono orgoglioso e onorato di poter guidare HP Italy in questo nuovo capitolo e consapevole delle sfide importanti che ci attendono in un periodo di significativi cambiamenti. Il supporto ai nostri clienti e partner nella loro trasformazione digitale, il percorso di costante innovazione sono e resteranno al centro dei nostri obiettivi”, ha commentato Giampiero Savorelli.