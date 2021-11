Gruppo E, la sostenibilità dell’IT al centro della nuova strategia

Il gruppo toscano ha presentato i piani per i prossimi anni con un evento: “Dopo le sedi di Bologna e Milano puntiamo a rafforzarci in Emilia-Romagna e a entrare nel Triveneto”

“Accompagnare le aziende nella transizione digitale, che noi definiamo come il percorso che parte dall’hybrid work e arriva alla sostenibilità: un percorso in cui l’IT ha un ruolo cruciale”. Così il management del Gruppo E ha presentato in una conferenza stampa l’evento di presentazione delle strategie dei prossimi anni tenuto pochi giorni fa a Firenze e in diretta streaming.

Il Gruppo E, costituito nel 2018, comprende la capogruppo Ergon, Mediasecure, Estrobit, Neboola, Lunokod, MGALabs ed Enext, tutte operative nell’IT business-to-business. Ha 4 sedi (Firenze, Siena, Milano e Bologna), più una di prossima apertura presso Pistoia, un dipartimento per sviluppare insieme ai vendor soluzioni innovative per i clienti, oltre 100 tra dipendenti e collaboratori e circa 50 milioni di fatturato. Le specializzazioni principali del gruppo sono system integration di infrastrutture IT complesse, IT Security, Cloud integration, sviluppo di software custom, e consulenza per le compliance.

Nel 2020, grazie al ruolo centrale dell’IT che ha consentito alle aziende di continuare a operare durante la pandemia, tutte le società del gruppo hanno fatto segnare tassi di crescita tra il 30% e il 100%. “Abbiamo ottenuto questo risultato non certo fermando gli investimenti ma anzi, incrementando la forza lavoro”, spiega Stefano Davitti, Amministratore Delegato di Gruppo E.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

All’evento di Firenze i manager del gruppo hanno spiegato di aspettarsi nei prossimi due anni un ulteriore sviluppo di fatturato, redditività e marginalità. “Questo è il nostro obiettivo principale ed è accompagnato dalla strutturazione di una copertura commerciale ancora più capillare, dall’introduzione di nuove figure di supporto e consolidamento e dal rafforzamento della collaborazione con i partner”, aggiunge Davitti. “Ci stiamo espandendo gradualmente dalla Toscana, nostro territorio d’origine: siamo arrivati a Bologna e Milano e, sempre rivolgendoci al nostro target principale, le aziende con infrastrutture IT complesse, puntiamo a rafforzarci in Emilia-Romagna e ad approdare nel Triveneto, territori molto competitivi”.

I partner presenti all’evento, da VMware ad AWS

Il titolo dell’evento, “Shape Your Vision”, è il payoff scelto dal gruppo per i prossimi anni: “Riassume con chiarezza la missione di affiancare le aziende clienti, attraverso l’innovazione e la tecnologia offerti dal gruppo nel mettere a fuoco e modellare ancora meglio la loro visione, verso un futuro più sostenibile”, spiega Stefano Zingoni, Marketing Director e co-fondatore di Gruppo E.

Missione che il Gruppo vuole realizzare lavorando sui temi che all’evento sono stati approfonditi anche dai partner VMware, NetApp, Rubrik, AWS, Palo Alto, Veeam, Check Point e Forcepoint: i device intelligenti (wearable, voice recognition, AI), le postazioni di lavoro ibride al centro dei modelli “new normal” post-pandemia, la fiducia nel digitale – ottenibile solo con la sicurezza per hardware e dati, e l’etica delle informazioni per l’AI -, e l’impostazione dell’IT aziendale secondo principi di sostenibilità, rendendo più efficienti i sistemi attraverso hardware, software, dati e AI.

“I vendor con cui collaboriamo stanno già mettendo a disposizione tutte le tecnologie necessarie per realizzare una transizione digitale”, commenta Zingoni.

“Un’infrastruttura IT sostenibile è l’obiettivo a tendere di ogni impresa”, sottolinea Davitti. “Pensiamo che la sostenibilità sia il cardine per la trasformazione digitale, e noi per primi stiamo applicando questi principi: da tempo il Gruppo ha abbracciato la collaboration come modalità di lavoro quotidiano, riducendo drasticamente le emissioni degli spostamenti su strada, ha implementato la mobilità elettrica per i dipendenti della sede di Firenze, combatte gli sprechi in tutte le sue sedi e sostiene ufficialmente le organizzazioni Plastic Free e The Ocean Cleanup”.