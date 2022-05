Giovanna Sangiorgi entra in NetApp come Senior VP Emea e Latam

NetApp ha annunciato l’entrata di Giovanna Sangiorgi nel suo leadership team di go-to-market come Senior Vice President per le regioni EMEA e LATAM.

Sangiorgi proviene da Oracle, dove era Senior Vice President Sales EMEA, e nel nuovo ruolo riferirà direttamente al presidente di NetApp, César Cernuda.

La nomina, spiega una nota, rappresenta uno step ulteriore nella continua evoluzione dell’organizzazione sales di NetApp per accelerare la crescita nelle soluzioni incentrate sul cloud. “Con Giovanna che ora supervisiona i team sales in EMEA e America Latina, NetApp continuerà a garantire coerenza e semplicità in queste regioni, con l’obiettivo di supportare il business nei mercati e nei segmenti chiave, raggiungendo nuovi clienti e coinvolgendo nuovi partner”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di un leadership team che mette il cliente al centro di tutto ciò che fa”, commenta nella nota Giovanna Sangiorgi. “La strategia di NetApp è perfettamente allineata con la mia in questo senso, e non vedo l’ora di portare la mia esperienza all’organizzazione del go-to-market mentre continuo ad apprendere dagli straordinari team sul campo”.

Sangiorgi è laureata in Informatica all’Università di Modena e vive a Roma. Era in Oracle dal 1992, dove come spiega la nota ha scalato i ranghi in una varietà di ruoli nelle vendite, nella consulenza e nel finance, ha fatto parte del comitato direttivo esecutivo di un gruppo che promuoveva la diversità e l’inclusione a tutti i livelli di Oracle, e porta questi stessi valori a NetApp.

“Sono entusiasta di accogliere Giovanna nel nostro leadership team”, ha commentato Cesar Cernuda. “La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per la prossima fase di crescita di NetApp per supportare le organizzazioni in EMEA e LATAM, ovunque si trovino nei loro rispettivi momenti di trasformazione digitale”.