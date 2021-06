Fujitsu investe 3 milioni nel programma di canale, 10mila dollari al partner più innovativo

Il vendor aggiorna il programma Select per promuovere 4 aree d'offerta tra cui Hybrid Cloud e SAP, e apre le iscrizioni per i Select Innovation Awards

Fujitsu ha stanziato 3 milioni di euro nel rinnovo dei suo Select Partner Program, che come spiega un comunicato comprende nuovi tool di generazione della domanda, sconti più forti, e un più ampio accesso dei partner alle componenti dell’offerta Fujitsu che riguardano Workplace, SAP, Hybrid Cloud e Data Transformation.

In Italia, lo ricordiamo, il partner di riferimento di Fujitsu è FINIX Technology Solutions, erede di Fujitsu Technology Solutions Italia, che commercializza in esclusiva nel nostro Paese tutti i prodotti e le soluzioni dell’offerta Fujitsu (qui l’intervista alla Sales Director Manuela Chinzi).

Obiettivi dell’aggiornamento del partner program sono incentivare la collaborazione dei partner all’interno del vasto ecosistema Fujitsu, e promuovere in modo particolare quattro pilastri dell’offerta Fujitsu:

– Soluzioni per la Data Driven Transformation, imperniate sull’assistere i clienti a conservare, consultare e monetizzare molteplici fonti di dati, anche attraverso le organizzazioni più complesse;

– Soluzioni Fujitsu Hybrid Cloud, che assicurano l’allocazione dei vari workload sui cloud maggiormente appropriate, promuovendo così l’efficienza e l’impulso del cloud stesso;

– Il portafoglio Fujitsu per la Workplace Transformation, progettato per massimizzare l’efficienza del modo di lavorare della “nuova normalità”;

– Infrastrutture per ambienti SAP, che trasformano le operazioni di data center per la intelligent enterprise.

Fujitsu Champion, sconti, nuovi tool, e Partner Dashboard

Il portafoglio Select così rinnovato, spiega il comunicato, sarà supportato da nuovi contenuti formativi, e i Partner Select di qualsiasi tipo – rivenditori, system integrator, ISV o consulenti – che registreranno i risultati migliori con questi pilastri del portafoglio Fujitsu potranno ottenere la qualifica di Fujitsu Champion, una nuova categoria che accoglie qualunque tipo di partner che dimostri più capacità, esperienza e proposte nelle principali aree tecnologiche.

Fujitsu ha inoltre rivisto la struttura della scontistica del Select Partner Program per i livelli Select Experts e Circle. I partner che si specializzano in aspetti tecnologici chiave, per esempio progetti di digitalizzazione che si avvalgono di proposte Integrated Systems e SAP, riceveranno ulteriori sconti.

Fujitsu sta inoltre investendo nella struttura del programma per razionalizzare l’accesso dei partner alle risorse e ai benefit dell’iniziativa. Le novità riguardano tool che facilitano la generazione della domanda e la pianificazione collaborativa del business. I partner hanno anche a disposizione un nuovo cruscotto Partner Dashboard, progettato per rendere tutte le interazioni con Fujitsu trasparenti e prevedibili e semplificare la verifica di metriche chiave come lo stato dei differenti flussi di ricavi.

Fernanda Catarino, Head of Channel, Alliances and Ecosystems di Fujitsu, nel comunicato dichiara: “Il Select Partner Program del 2021 rende più accessibile l’intero portafoglio delle nostre soluzioni e si focalizza sulla capacità dei partner di fornire elementi di trasformazione – dal potenziamento del know-how tecnologico, all’acquisizione di capacità commerciali consulenziali – indipendentemente dal fatto che le loro vendite si perfezionino direttamente, o in maniera collaborativa attraverso il nostro ecosistema”.

Select Innovation Awards, in palio 10mila dollari di fondi di sviluppo marketing

Sempre a proposito del Select Program, Fujitsu ha aperto in questi giorni le iscrizioni ai Select Innovation Awards 2021, con 10.000 dollari in palio per il partner vincitore

Tutti i partner di canale dell’ecosistema Fujitsu sono invitati a presentare i loro recenti progetti di maggior rilievo alla giuria del premio, giunto all’ottava edizione.

In un comunicato, Fujitsu fa sapere che saranno accettate anche le candidature figlie di nuovi accordi partner-to-partner, e che ogni candidatura sarà esaminata da una giuria di esperti che ne valuterà i vantaggi prodotti, sia per le aziende clienti, che per la società nel suo complesso, compreso il contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.

I partner finalisti saranno premiati con la realizzazione di case study video e di materiale marketing relativo ai rispettivi progetti, mentre al vincitore saranno assegnati 10.000 dollari in fondi di sviluppo marketing utilizzabili per una campagna marketing congiunta con Fujitsu.

Le candidature, che saranno accettate fino al 10 settembre 2021, devono essere presentate attraverso l’apposito modulo disponibile all’interno del Partner Portal e devono riguardare progetti che siano stati implementati integralmente alla data di iscrizione.