Fujitsu facilita le collaborazioni di breve termine tra i suoi partner

Fujitsu ha annunciato nuove funzionalità per My Ecosystem Connect, il modulo della Fujitsu Ecosystem Platform dedicato alla comunicazione peer-to-peer tra i partner del canale Fujitsu.

Le nuove funzionalità permettono ai partner Fujitsu Select di individuare, contattare e coinvolgere rapidamente altri partner e solution provider all’interno della Ecosystem Platform.

I progetti presso i clienti sono sempre più complessi, e un partner non ha sempre tutte le competenze necessarie per implementare tutti i progetti. Ora, mettendo a fattor comune capacità, conoscenze e risorse complementari, spiega un comunicato Fujitsu, i partner possono accedere a opportunità più ampie senza dover investire nella crescita di competenza interna: le nuove funzioni della Ecosystem Platform consentono infatti di individuare rapidamente le realtà in possesso delle competenze necessarie, facilitando delle collaborazioni in breve termine.

La Ecosystem Platform di Fujitsu, sottolinea il comunicato, è progettata per rendere del tutto trasparente l’intero processo: fa risparmiare tempo e lavoro presentando solo le migliori soluzioni, su base regionale, che i partner possono includere nei rispettivi progetti. I partner devono solo selezionare la competenza necessaria, come ad esempio il machine learning o i servizi IoT. Le opzioni pre-convalidate presentate dalla piattaforma consentono inoltre di connettersi direttamente ai provider desiderati. Le collaborazioni vengono avviate con un semplice click, senza bisogno di uscire dalla piattaforma.

Fernanda Catarino, Head of Channel, Alliances and Ecosystem, Europe di Fujitsu, ha dichiarato: “I partner di canale si trovano a lavorare oggi in un’economia fatta di cooperazione e competizione: aziende che un tempo erano considerate concorrenti, oggi sono invece potenziali collaboratori. Abbiamo l’obiettivo di spingere il nostro ecosistema nel generare nuovo valore di business riunendo insieme nuove combinazioni dei rispettivi punti di forza. La nuova evoluzione della Ecosystem Platform semplifica non solo l’identificazione dell’abbinamento più adatto, ma anche l’inizio di una collaborazione immediata”.

Manuela Chinzi, Sales Director di Finix Technology Solutions – che commercializza in esclusiva per l’Italia i prodotti e le soluzioni Fujitsu – ha aggiunto: “Da sempre crediamo che anche per i partner del nostro canale italiano la piattaforma offerta da Fujitsu sia di vitale importanza per favorire la reciproca collaborazione. Con queste nuove funzionalità sarà ancora più semplice promuovere la crescita delle specifiche capacità e competenze, lavorando ancora più uniti e interconnessi per far fronte alle esigenze dei clienti”.

Nella Ecosystem Platform inoltre sono ora presenti community verticali focalizzate su aree strategiche come SAP, cloud ibrido, workplace e trasformazione data-driven, all’interno delle quali i partner possono discutere delle loro ultime sfide di business, condividere opinioni o chiedere consigli.

Con un unico accesso, la Fujitsu Ecosystem Platform fornisce visibilità immediata sulle varie interazioni in corso: dalle “sfide” lanciate nel richiedere supporto fino ai thread di discussione a cui si è preso parte e ai messaggi peer-to-peer diretti scambiati attraverso My Ecosystem Connect.