Formazione di sviluppatori Salesforce, in partenza un corso di Develhope

Partirà la prossima settimana (21 febbraio) una iniziativa per la formazione di sviluppatori Salesforce a cura di Develhope, software house e scuola di coding di Palermo che eroga corsi di formazione facendosi pagare solo quando lo studente trova lavoro.

La Salesforce Academy di Develhope verrà supportata direttamente dal team di Salesforce Italia, e ha l’obiettivo di contribuire a rispondere alla forte domanda di competenze Salesforce in Italia: secondo IDC entro il 2026 in Italia verranno creati oltre 90mila nuovi posti di lavoro direttamente e indirettamente collegati alle soluzioni Salesforce.

Il corso è aperto a chiunque abbia almeno 18 anni, un diploma di scuola superiore e conosca l’inglese. Fornisce le basi per essere in grado di sostenere gli esami per l’ottenimento di due certificazioni ufficiali – Salesforce Administrator e Developer –, dura 2 mesi full-time, è completamente online, ha come docenti dei professionisti Salesforce Italia, e come accennato non prevede costi di iscrizione (per chi ha redditi inferiori a 15mila euro) fino a quando lo studente non trova lavoro.

Inoltre Develhope si impegna a supportare gli studenti che terminano il percorso di studi con azioni di placement che sfruttano il suo network di partner: agenzie, aziende e startup. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

Develhope, spiega un comunicato, è stata fondata a Palermo nel 2019 con l’obiettivo di combattere il divario occupazionale italiano a partire dal Sud Italia, formando e offrendo al mercato una categoria tanto ricercata quanto rara: gli sviluppatori. Per raggiungere l’obiettivo di formare 1000 sviluppatori nel 2022, Develhope ha chiuso un round di finanziamento da 2 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital 6 mesi fa.

In particolare la Salesforce Academy di Develhope garantirà la formazione di programmatori Salesforce aprendo le porte al mondo del lavoro a decine di studenti. Questo progetto, continua la nota, rientra nell’importante impatto che Salesforce e il suo ecosistema di partner hanno sull’economia e sul mondo del lavoro sia a livello globale che in Italia (qui un articolo sulle iniziative di formazione).

“Sono tantissime le aziende che ci chiedono ogni giorno se formiamo anche sulla piattaforma Salesforce – dichiara nel comunicato Massimiliano Costa, CEO & Founder di Develhope -. Sono felice di poter dire che da oggi non solo li formiamo ma che lo facciamo proprio insieme a Salesforce”.

“In Italia viviamo il paradosso di avere un alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, e molte aziende alla disperata ricerca di competenze digitali che spesso non trovano – aggiunge Carmine Stragapede, Regional Vice President Alliances and Channel di Salesforce Italia (qui la notizia della sua nomina) –. Lo sviluppatore Salesforce è una delle figure professionali più ricercate sul mercato, siamo pertanto molto felici di poter supportare Develhope in questo progetto che è di alto valore per l’intera economia italiana”.