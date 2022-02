Fastweb lancia un corso per Cybersecurity Analyst

Fastweb ha lanciato un nuovo percorso gratuito per la formazione di Cybersecurity Analyst. Il corso si inserisce nell’ambito di Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove competenze digitali creata da Fastweb e Fondazione Cariplo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio sul sito della Fastweb Digital Academy, e il corso partirà il 4 aprile. Prevede 216 ore di didattica online in 7 settimane con esercitazioni guidate, studio individuale e project work finale.

La partecipazione richiede alcuni prerequisiti tecnici minimi di amissione che, a seguito della candidatura presentata, verranno valutati tramite un test d’ingresso in lingua inglese. Al superamento del test seguirà un colloquio tecnico di selezione. Alla fine del corso gli studenti otterranno un certificato che attesta la formazione ricevuta e potranno essere valutati per eventuali inserimenti selezionati presso un’azienda del network di Fastweb.

ADV Sanità in Italia, i sei pilastri per una cybersecurity più efficiente Bitdefender - Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricerca Bitdefender nel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricercanel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare LEGGI TUTTO

L’obiettivo del corso come accennato è formare dei Cybersecurity Analyst, figure tecniche altamente specializzate molto ricercate sul mercato del lavoro, la cui richiesta, secondo stime citate dal comunicato di Fastweb, crescerà nei prossimi anni del 28%.

Il Cybersecurity Analyst, precisa il comunicato, ha il compito di prevenire e, quando necessario, individuare le minacce che potrebbero compromettere un’infrastruttura informatica e i dati di un’organizzazione. È in grado di rilevare e risolvere potenziali criticità e debolezze non soltanto a livello software, ma anche hardware e di rete, per far questo svolge allo stesso tempo un’opera di monitoraggio e ricerca, nonché di intervento, fronteggiando le minacce attive per annullarne o limitarne l’impatto quanto più possibile.

Come evidenziano le stime dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale, in Italia servirebbero oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Si tratta di figure professionali da reperire urgentemente: infatti, secondo i dati dell’ultimo Rapporto Clusit 2021 – il panorama del cyber crime in Italia sta diventando sempre più critico con attacchi sistemici sempre più evoluti ed efficaci verso aziende, pubbliche amministrazioni e cittadini.

Il corso sarà tenuto in collaborazione da Fastweb Digital Academy e 7Layers, società di sicurezza IT partecipata al 70% da Fastweb che ha contribuito alla definizione dei contenuti formativi e si avvale dell’esperienza di alcuni dei suoi professionisti nel ruolo di docenti del corso.

Nella Fastweb Digital Academy ll percorso formativo per i Cybersecurity Analyst è il secondo nell’ambito della sicurezza informatica dopo quello per Network Security Architects dello scorso ottobre. Si inserisce, sottolinea il comunicato, nella più ampia strategia di Fastweb che mette la cybersecurity sempre più al centro delle scelte aziendali di business e che ha portato alla recente inaugurazione di un nuovo Security Operation Center a Bari, che affianca il team di specialisti del SOC di Milano, e all’ingresso nel gruppo di 7Layers.