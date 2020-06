Fastweb compra la milanese Cutaway per rafforzarsi nei servizi IT enterprise

L’obiettivo è acquisire competenze di gestione di progetti ERP, in particolare in ambiente SAP, e di sviluppo di soluzioni Cloud, IoT e AI per aziende e PA

Fastweb ha annunciato l’acquisizione di Cutaway, società specializzata in progetti ICT, e della controllata Cutaway Solution, con l’obiettivo – spiega un comunicato – di rafforzare il proprio posizionamento di fornitore di servizi Cloud nel mercato Enterprise attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative, affidabili e sicure e il consolidamento del centro di competenza ICT interno.

“Grazie all’operazione di acquisizione di Cutaway aggiungiamo un ulteriore importante tassello alla nostra strategia di diventare un operatore Ott infrastrutturato a 360 gradi”, dichiara nella nota Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb. “Dopo aver investito in infrastrutture di rete a livello nazionale e in Data Center di ultima generazione, aver sviluppato servizi Cloud avanzati e siglato accordi strategici per le reti mobili 5G e 5G FWA, oggi acquisiamo professionalità e competenze preziose che ci consentiranno di soddisfare con maggior efficacia e rapidità i bisogni dei nostri clienti realizzando piattaforme abilitanti sempre più evolute che guardano all’Internet of Things e all’AI”.

Fondata nel 2004, Cutaway ha sede a Milano e un ufficio commerciale a Roma, e si definisce una società di consulenza informatica. Nel 2018 ha fatturato circa 8,4 milioni di euro, con utile di circa 470mila euro. Si occupa di sviluppo di piattaforme, della progettazione, gestione e manutenzione di soluzioni ICT e Cloud e dello sviluppo, commercializzazione, gestione e manutenzione dei più diffusi programmi gestionali a livello aziendale come ERP e CRM, in particolare in ambiente SAP. Il personale di Cutaway e di Cutaway Solution, composto da circa un centinaio di professionisti, nei prossimi mesi entrerà a far parte dell’organico di Fastweb e supporterà la crescita della divisione Enterprise, contribuendo a incrementare il livello di innovazione delle soluzioni e dei servizi dedicati alle imprese. In Fastweb confluirà, ricoprendo ruoli di responsabilità, anche l’attuale management di Cutaway che contribuirà attivamente allo sviluppo del nuovo piano di business.

L’operazione consentirà dunque a Fastweb, continua la nota, di acquisire un team di persone altamente specializzate per lo sviluppo di progetti e servizi evoluti in ambito ICT e Cloud Computing per clienti business e Pubblica Amministrazione, rafforzando ulteriormente il suo posizionamento sul mercato Telco, dove già detiene una quota del 33%, attraverso lo sviluppo di piattaforme e servizi scalabili e sicuri, l’evoluzione della suite dei servizi FastCloud nonché tramite lo sviluppo di nuove soluzioni per ambienti ERP.

Grazie al controllo end-to-end del processo di sviluppo delle soluzioni, Fastweb sarà in grado di rispondere in maniera ancora più rapida alla richiesta sempre più sostenuta da parte di aziende e PA di servizi ICT e Cloud a valore aggiunto per accelerare il loro processo di digitalizzazione e assicurare la continuità operativa, migliorando la loro customer experience. La nota di Fastweb cita al proposito dati diffusi da EY, secondo i quali nel 2019 il mercato dell’ICT e del Cloud in Italia è arrivato a valere 3,6 miliardi di euro, con una previsione di crescita al 2025 a 4,6 miliardi: un trend sostenuto soprattutto dal mercato del Cloud, previsto in aumento con un tasso medio di circa il 6% per i prossimi 5 anni.