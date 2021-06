Exprivia conferma Domenico Favuzzi come AD e presidente

Exprivia, società a capo di un gruppo internazionale specializzato in ICT, ha recentemente attribuito le cariche sociali per gli esercizi 2021-2023 tra cui quella di Domenico Favuzzi, da ormai 15 anni nella società, che è stato confermato presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato.

Oggi il gruppo Exprivia conta circa 2400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo ed Exprivia S.p.A. nel 2005 è entrata in Borsa nel mercato MTA (XPR). Gli ambiti d’interesse vanno dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall’IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. L’offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi e servizi di ingegneria e consulenza.

Favuzzi, che già dopo un anno dalla Laurea in Scienze dell’Informazione fondava Abaco Software S.a.s., nel 2005 diventa membro del consiglio di amministrazione di AISoftw@re a seguito della fusione con la stessa Abaco. Nel 2006 l’azienda diventa Exprivia e nel settembre dello stesso anno viene nominato Amministratore Delegato fino ad assumere la carica di Presidente a marzo 2008. Favuzzi, tra l’altro, fa parte del Consiglio direttivo di Anitec-Assinform dal 2011 e dal 2013 è membro del Consiglio Generale di Confindustria Digitale.

Insieme a Favuzzi, Dante Altomare – in Exprivia dal 2001 – è stato nominato vice presidente con relativo conferimento di deleghe, e al consigliere ed ex ambasciatore USA Giovanni Castellaneta è stata attribuita la delega allo sviluppo del business e alle relazioni internazionali.

Inoltre Alessandro Laterza è stato confermato Consigliere Indipendente, ruolo che ricopre da più di nove esercizi.

Favuzzi, Altomare e Castellaneta sono stati qualificati amministratori esecutivi, mentre il consigliere Valeria Anna Savelli, in assenza di deleghe gestionali è qualificata amministratore non esecutivo.

Come racconta il comunicato di Exprivia, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto alla costituzione di un Comitato consiliare Unico che accorpa le funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di Nomine, Remunerazioni, Controllo e Rischi e i compiti per l’applicazione della procedura per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato Unico è composto dagli amministratori indipendenti Alessandro Laterza, Angela Stefania Bergantino – dal 2014 in Exprivia – e Marina Lalli – dal 2017. La presidenza del Comitato è stata affidata a Laterza.