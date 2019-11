Workday Rising Europe: appuntamento a Milano dal 12 al 14 novembre

Workday, fornitore di applicazioni aziendali cloud per la finanza e le risorse umane, ha annunciato maggiori dettagli sulla tre giorni di Workday Rising Europe, che si terrà dal 12 al 14 novembre a Milano presso il Milano Convention Center. Nel corso dell’evento i clienti, i prospect, i partner sponsor e i dipendenti lavoreranno insieme per comprendere come Workday aiuti le organizzazioni a livello globale a pianificare, eseguire, analizzare ed estendere in un unico sistema basato sul machine learning il raggiungimento dei propri obiettivi di crescita per un mondo in continua evoluzione.

Workday Rising Europe offre più di 150 opportunità di apprendimento tra case study dei clienti, corsi interattivi, dimostrazioni di prodotti dettagliate e sessioni per i clienti in cui condividere tra loro best practice e idee.

Il Keynote Workday Innovation Keynote, ospitato dal cofondatore e CEO Aneel Bhusri, sarà trasmesso in livestream mercoledì 13 novembre alle ore 9:00 ora italiana. Aneel Bhusri presenterà la visione dell’azienda per il futuro e il modo in cui collabora con i propri clienti per alimentare l’innovazione. Per assistere al livestream, è necessario registrarsi online e in ogni caso la replica del keynote sarà disponibile per 30 giorni dopo la pubblicazione online.

Durante l’evento saranno inoltre presenti le Workday Experience e Expo dove i clienti potranno incontrare consulenti, società di servizi e software partner per discutere i propri obiettivi di business e imparare come ottenere il massimo valore dalle implementazioni Workday.

I partner sponsors Workday e gli espositori al Workday Rising Europe includono: