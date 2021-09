VMworld 2021, “un evento globale, ma anche su misura per le aziende italiane”

Il 6 e 7 ottobre è in programma la manifestazione di VMware: Sara Gangale, senior systems engineer VMware Italia, ci spiega come sarà, e perché è importante partecipare

Più di 600 sessioni per dare a chiunque lavori nell’IT la possibilità di immaginare un mondo in cui il digitale darà la flessibilità di rispondere ai cambiamenti cogliendone sempre il lato positivo, ossia le opportunità. Questo l’obiettivo che si è data VMware per il VMworld 2021, evento digitale aperto a tutti in programma il 6 e 7 ottobre prossimi. Un evento che, come spiega in questo video Sara Gangale – senior systems engineer di VMware Italia – permetterà di aggiornarsi sulle ultime tendenze nelle aree in cui VMware è più attiva: cloud, modernizzazione delle applicazioni, networking, sicurezza, digital workspace. E che analizzerà nello specifico i temi della trasformazione digitale in Italia, lasciando spazio anche a testimonianze di casi di successo italiani.