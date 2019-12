Unified Communications: Wildix sarà presente all’UCC Summit 2020

Wildix inizierà il 2020 con una nuova edizione dell’UCC Summit 2020, l’evento in cui System Integrator e Managed Service Provider si ritrovano per affrontare al meglio le sfide del mercato.

Secondo una ricerca di Gartner entro il 2022 il 50% degli utenti di telefonia che utilizzano la modalità premise-based guarderà con interesse ai pacchetti dei prezzi degli abbonamenti, mentre il 62% dei leader IT che prendono decisioni per la telefonia aziendale acquisirà servizi cloud puri. Per modalità premise-based si intende che l’azienda acquisti l’intero servizio, comprese le infrastrutture tecnologiche per la sua erogazione, occupandosi direttamente della gestione del contact center.

System Integrator e Managed Service Provider devono quindi evolversi da rivenditori a consulenti aziendali per continuare a prosperare in un mercato che sta puntando su nuovi modelli e tecnologie innovative. Lo scenario in cui questi professionisti devono competere è pieno di ostacoli.

Da una parte ci sono vecchi vendor tradizionali, destinati a non tenere mai il passo e incapaci di far crescere i loro partner. Dall’altra ci sono nuovi fornitori che sviluppano sistemi a due bit e non sicuri, che offrono partnership e prodotti inaffidabili. Infine, anche le grandi compagnie che si indirizzano sui clienti finali, saltando il canale dei partner o riducendoli al ruolo di agenti commerciali, attraggono i loro clienti con soluzioni cloud.

Come possono oggi System Integrator e Managed Service Provider tenere il passo con i cambiamenti del mercato? Quali tecnologie per supportare questa missione? Quale miglior tattica di negoziazione con il cliente? L’evento UCC Summit 2020, che si terrà a Barcellona e a Dallas (Texas) a inizio febbraio, fornirà le risposte più aggiornate a queste domande, presentando la nuova gamma di prodotti Wildix e illustrando i principi di ValueSelling, metodo di vendita specializzato sul valore e non sul prezzo.

L’UCC Summit rappresenterà inoltre un’occasione unica per apprendere i fondamenti del Kanban, la tecnica giapponese nata con la formula LEAN in Toyota, che consente di attuare una gestione più performante nel processo produttivo grazie alle lecture dei suoi massimi teorici mondiali. A riguardo è confermata la partecipazione di David J Anderson e Alexei Zheglov, due tra le personalità che hanno maggiormente inciso nelle teorie di management industriale, nonché pionieri del Kanban.

Wildix sarà presente all’evento con Steve Osler (CEO) Dimitri Osler (CTO), Emiliano Tomasoni (CMO), Alla Daleko (Marketing Manager UK), Robert Cooper (Managing Director USA) e Gilles Guiral (Country manager France).

