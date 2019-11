Questo rapporto commissionato da Fortinet a Forrester Consulting spiega come gli operatori possono prendere provvedimenti per proteggere i propri sistemi SCADA e ICS introducendo specifici strumenti di sicurezza.

Questo eBook di Fortinet spiega perché, oltre alla segmentazione di rete, sono necessari strumenti per valutare in modo dinamico l’affidabilità di utenti e dispositivi, offrano un’adeguata visibilità in tema di sicurezza e condividano le informazioni di threat intelligence.