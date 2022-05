Microsoft Build 2022: tutte le novità tra IA, Teams e Windows

Nei giorni scorsi è andata in scena la nuova edizione di Build, la conferenza annuale di Microsoft dedicata agli sviluppatori. L’evento si è aperto con un keynote del CEO Satya Nadella incentrato sulla strategia dell’azienda per dare agli sviluppatori la possibilità di ottenere maggiore agilità, sicurezza e innovazione per il futuro. Al centro della tre giorni di Microsoft (24-26 maggio) sono emerse numerose novità soprattutto nelle seguenti cinque aree.

Microsoft ha fornito alcuni aggiornamenti sugli investimenti in LLM (Large Language Model) e offerto uno sguardo sulla prossima generazione di funzionalità basate sull’IA che consentirà agli sviluppatori di creare software in modo più efficiente. L’obiettivo è migliorare il flusso di lavoro degli sviluppatori e rimuovere eventuali ostacoli per consentire loro di concentrarsi sullo sviluppo di codice di maggiore importanza. A questo proposito, segnaliamo anche ulteriori novità su Azure OpenAI Service.

L’altro annuncio in chiave IA ha riguardato la disponibilità generale di GitHub Copilot. Presentato in versione preview lo scorso anno, GitHub Copilot è un AI pair programmer che fornisce suggerimenti sul codice estrapolandoli dal codice stesso e dai commenti. Grazie alla disponibilità generale di Copilot sempre più sviluppatori avranno la possibilità di utilizzare l’IA per scrivere codice e per crearne di sempre migliore in futuro.

Microsoft Dev Box

Microsoft ha annunciato Dev Box, che offre agli sviluppatori l’accesso self-service a workstation ad alte prestazioni basate sul cloud, preconfigurate e pronte immediatamente per iniziare a scrivere codice. Microsoft Dev Box consente agli sviluppatori di avviare una Virtual Machine (VM) e di effettuare il provisioning automatico nel cloud, riducendo limitazioni e ritardi.

Microsoft Intelligent Data Platform

La nuova Intelligent Data Platform di Microsoft consente alle organizzazioni di aggiungere livelli di intelligenza alle loro applicazioni, effettuare analisi predittive e gestire i loro dati. Questa piattaforma dati permette alle aziende di investire maggiormente nella creazione di valore, ottimizzando il tempo speso per l’integrazione e la gestione del patrimonio dati.

Proseguendo verso una sempre più sinergica integrazione, Azure Synapse Link for SQL rimuove le barriere alla movimentazione dei dati fornendo una pipeline di dati senza confini su Azure Synapse Analytics, oltre a consentire analisi quasi in tempo reale su SQL Server 2022 e Azure SQL Database.

Azure Machine Learning offre ora in anteprima la dashboard Responsible AI, che consente ai clienti di implementare più facilmente il debug dei modelli di machine learning e di prendere decisioni informate basate sui dati. La dashboard riunisce in un unico pannello funzionalità come ricerca dei dati, interpretabilità del modello, analisi degli errori, analisi controfattuale e inferenza causale.

App collaborative e low code su Teams e Power Platform

Microsoft ha presentato nuovi modi per gli sviluppatori di connettersi a Teams e al suo tessuto collaborativo, inserendo un’app direttamente in Teams oppure portando le funzionalità di Teams in app già esistenti. Inoltre, l’azienda ha messo in evidenza gli strumenti low code proprietari dimostrando come la tecnologia stia democratizzando il modo in cui vengono progettate le app e rispondendo allo skill match attraverso strumenti più semplici e alla portata di chiunque. Tra gli esempi citati da Microsoft:

Microsoft Power Pages: una piattaforma di sviluppo e hosting low code che consente a chiunque, dal creatore di low code allo sviluppatore professionista, di progettare, configurare e pubblicare siti web per desktop e mobile attraverso un’esperienza fluida e visiva

una piattaforma di sviluppo e hosting low code che consente a chiunque, dal creatore di low code allo sviluppatore professionista, di progettare, configurare e pubblicare siti web per desktop e mobile attraverso un’esperienza fluida e visiva Express Design in Power Apps : uno strumento che consente di caricare un PDF, un PowerPoint o persino uno schizzo disegnato a mano e ottenere un’applicazione funzionante in pochi secondi

: uno strumento che consente di caricare un PDF, un PowerPoint o persino uno schizzo disegnato a mano e ottenere un’applicazione funzionante in pochi secondi Sintetizzatore di testo di Dynamics 365 per l’assistenza clienti: grazie a questo strumento, gli utenti potranno accedere alla sintesi automatica di conversazioni complesse per ridurre i tempi di gestione delle richieste migliorando il supporto clienti.

grazie a questo strumento, gli utenti potranno accedere alla sintesi automatica di conversazioni complesse per ridurre i tempi di gestione delle richieste migliorando il supporto clienti. Nuova esperienza Live Share per le app in Teams: questa nuova “experience” porta la condivisione dello schermo nelle riunioni a un livello superiore, rendendo interattive le riunioni in Teams. Gli sviluppatori possono infatti creare app Live Share in Teams che consentono ai partecipanti alle riunioni di modificare, annotare, ingrandire o rimpicciolire e interagire con i contenuti condivisi in modi nuovi.

Creare esperienze scalabili con Windows

Microsoft ha infine annunciato alcune novità per Windows 11 e Microsoft Store, tra cui nuovi strumenti per la creazione di app e nuove opportunità per gli sviluppatori di far crescere e gestire il proprio business su Microsoft Store. Spazio anche a un nuovo kit di sviluppo con funzionalità AI (Project Volterra) dotato di un processore neurale ai vertici della categoria e una toolchain completa per sviluppatori nativi Arm.