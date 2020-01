Lenovo, al via l’11 febbraio un roadshow per i partner italiani

Partirà da Salerno Lenovo Smarter Roadshow, serie di 9 eventi per presentare strategia di canale e offerta. Tappe anche a Roma, Trento, Brescia, Pescara, Riccione, Viareggio, Torino e Catania

Lenovo sta per dare il via a “Lenovo Smarter Roadshow”, un tour composto da 9 eventi sul territorio italiano dedicati ai suoi partner per spiegare la propria strategia di canale 2020 e presentare la propria offerta con tutti gli ultimi aggiornamenti.

La prima tappa è prevista a Salerno l’11 febbraio, dopodiché sarà la volta di Roma, Trento, Brescia, Pescara, Riccione, Viareggio, Torino, per finire a Catania il 25 marzo.

In occasione di ciascun appuntamento del Lenovo Smarter Roadshow, spiega un comunicato, i partecipanti potranno incontrare i manager e professionisti di Lenovo e provare in anteprima le tecnologie Think.

Gli eventi, che durano mezza giornata ciascuno, prevedono una sessione plenaria in cui Lenovo presenta la propria strategia e visione di canale per il 2020, la nuova vision “Smarter Technology for All”, e una panoramica sia sull’offerta professionale di Lenovo – notebook, PC, workstation, monitor, accessori – sia su quella di Lenovo Data Center Group, con particolare attenzione alle tecnologie IoT e di edge computing.

Inoltre sono previsti momenti di approfondimento sulle opportunità di business legate a Windows 10 Pro, e sul programma Lenovo Premier Support e i suoi servizi di aggiornamento, formazione e supporto tecnico per i partner.

“I nostri partner e clienti finali devono essere sempre informati e questo avviene sia attraverso il portale dedicato ai partner, sia attraverso roadshow e seminari come questo sulla nostra offerta smarter”, commenta nel comunicato Cristiano Accolla, SMB and Channel Country Leader di Lenovo Italia. “I momenti di incontro di persona sono particolarmente importanti perché ci consentono di raccogliere feedback dai partner e dal mercato in maniera diretta e informale. Per questo motivo i roadshow sono un investimento significativo: solo lo scorso anno abbiamo avuto modo di incontrare oltre 600 persone”.

“Il canale deve avvicinarsi al cliente passando da un approccio orientato alla tecnologia, a uno orientato alla realtà produttiva, alla logistica e in generale al supporto delle esigenze del cliente nella semplificazione dei processi aziendali”, aggiunge Thomas Giudici, Channel Sales Manager di Lenovo DCG. “Sempre di più i partner di Lenovo si stanno orientando a questo approccio, inserendo competenze verticali che si affiancano all’ICT, e incontri come lo Smarter Roadshow rappresentano un’occasione per consolidare tali competenze”.

Ulteriori informazioni sulle diverse tappe, sull’agenda degli incontri e i dettagli su come iscriversi sono disponibili a questo link.