Negli ultimi trent’anni, innovazioni tecnologiche epocali come la diffusione massiva di Internet, la rivoluzione mobile, il cloud e i social network sembravano aver segnato una strada verso un futuro digitale radioso della società e del mondo del business.

Annullando le distanze con nuovi canali di comunicazione, il digitale ha permesso negli ultimi anni di rispondere all’emergenza pandemica consentendo la prosecuzione del business, delle relazioni sociali, dell’educazione e delle cure mediche.

Grazie anche agli ingenti finanziamenti del PNRR, questa spinta sta offrendo opportunità uniche per trasformare il mondo del lavoro, i servizi e il rapporto tra cittadini/clienti e le organizzazioni pubbliche e private.

D’altro canto, vediamo però comparire alcune fosche nubi all’orizzonte.

Cambiamenti geopolitici mettono in crisi una catena di fornitura globale che è al momento indispensabile per portare prodotti e tecnologie sul mercato;

che è al momento indispensabile per portare prodotti e tecnologie sul mercato; L ’intelligenza artificiale , potentissimo superpotere in mano a governi e aziende, rischia di soppiantare milioni di lavoratori , anche nei settori creativi;

, potentissimo superpotere in mano a governi e aziende, rischia di , anche nei settori creativi; I consumi energetici presentano un conto sempre più rilevante sia sul conto economico di imprese e famiglie, sia sulla sostenibilità ambientale della nostra società;

presentano un conto sempre più rilevante sia sul conto economico di imprese e famiglie, sia sulla della nostra società; L’abuso nella raccolta dei dati, la crescita smisurata delle capacità di analisi e la pervasività dei social network rischiano di alterare la nostra percezione della realtà, alimentando contrasti sociali.

Come possiamo bilanciare la conoscenza che deriva dai dati, con il rispetto del diritto alla riservatezza? Come sfruttare la tecnologia per eliminare sprechi, ridurre i consumi energetici e le emissioni lungo tutta la catena di fornitura? E come rendere questa catena più resiliente di fronte a cambiamenti di portata globale?

Per trovare una risposta a queste domande, riserva subito il tuo posto a Innovazione Più, il convegno digitale organizzato da Computerworld in collaborazione con le altre testate del Gruppo LSWR che si terrà dall’8 al 10 novembre.

Esploreremo insieme a docenti, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di digitale le principali tendenze per identificare i punti di riferimento e tracciare una rotta per il digitale in azienda e nella società.

Più di trenta relatori si alterneranno in dieci brevi sessioni articolate su tre giornate tematiche:

8 novembre, Tecnologia e diritto, tra sfide e opportunità

9 novembre, La rivoluzione digitale della sanità

10 novembre, L’infrastruttura digitale resiliente, sicura e sostenibile

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito dell’evento, dove sarà possibile iscriversi alle singole sessioni di proprio interesse.