Scuola Futuro Lavoro ha organizzato a Milano un corso di Game Design and Game Development Advanced che mira a istruire gli studenti su tutti i passaggi implicati nello sviluppo di un videogioco, dal concept al design e alla programmazione e sviluppo della meccanica del gioco. Il corso, della durata complessiva di 180 ore divise in tre moduli di insegnamento, si svolgerà a partire dal 3 aprile in via Ondina Valla 2 angolo viale Cassala 48/1 con una cadenza di tre giorni a settimana: il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 14 alle 19.

In aggiunta alle conoscenze tecnico-artistiche e delle pipeline di sviluppo più comuni nell’industria dei videogiochi, ai partecipanti sarà chiesto di misurarsi con la programmazione avanzata e con la scrittura del codice macchina del videogioco. Curato da computer software engineers con esperienza decennale nell’insegnamento di Game Design and Development, il tracciato didattico si svilupperà in modo progressivo favorendo la padronanza del gioco e del level design sia dal lato del gameplay, sia dal lato dello storytelling.

Il corso utilizzerà il software Unreal Engine, che consentirà lo sviluppo di videogiochi e altri contenuti interattivi, quali visualizzazioni architettoniche o animazioni 3D in tempo reale. Lo studente sarà costantemente invitato a interfacciarsi con le varie figure che comporranno il team di lavoro, dal project manager al narrative designer fino al level designer e al compagno programmatore.

La didattica si svolgerà in modalità integrata, alternando lezioni digitali sincrone con la maggior parte delle lezioni erogate in presenza. Spazio sarà lasciato anche ad attività asincrone che prevedono la consegna attraverso piattaforme e luoghi virtuali di condivisione con gli studenti di materiali, compiti da svolgere e attività da consegnare.

La partnership con Epic Games, casa produttrice del software Unreal Engine, consentirà agli studenti di fruire di una serie di benefit, tra cui la possibilità di accedere al Marketplace di Unreal, ma soprattutto l’opportunità di caricare il loro progetto sulla piattaforma Artstation per esibire il portfolio e condividere i progetti con la loro community internazionale.

Per informazioni: segreteria@scuolafuturolavoro.it