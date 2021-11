In un’economia globale che si muove a ritmi sempre più frenetici, connettere le strategie di business alle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalla proliferazione dei dati è la vera chiave per il successo aziendale in qualunque settore. Aumentare i margini di competitività oggi significa entrare appieno nell’era dei dati e abbracciare senza riserve i modelli proposti dalla digital transformation, mettendo al centro i sistemi di data management e analytics. Questo è il Dell Technologies Forum Italia che va in scena l’11 novembre, per i clienti, i partner e la community di Dell Technologies (qui l’agenda dettagliata della giornata).

Un futuro digitale che ci aspetta, un futuro che per le aziende si prospetta ricco di opportunità da cogliere e di sfide da vincere, anche grazie al fondamentale contributo della tecnologia.

Per cogliere pienamente i benefici della digitalizzazione e le opportunità ad essere correlate, le aziende devono adottare un orientamento data-driven del business e affidarsi alla tecnologia per gestire la mole sempre crescente di dati, trasformandoli in informazioni fruibili nei processi aziendali.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

Dall’Edge Computing al 5G, a Intelligenza Artificiale e Machine Learning, senza dimenticare la sicurezza e la modernizzazione dell’infrastruttura attraverso un modello operativo Multi-Cloud, la tecnologia porta alle organizzazioni le soluzioni e gli strumenti per avere più scelta, flessibilità e prevedibilità nella gestione delle proprie attività e per essere pronte a vincere nell’Era dei Dati.

Le soluzioni innovative di Dell Technologies offrono un approccio integrato, un ecosistema tecnologico in espansione, un’infrastruttura all’avanguardia, una presenza globale, oltre a sicurezza intrinseca e servizi per aiutare le aziende a massimizzare la potenza dei dati.

Partecipare al Dell Technologies Forum Italia è un’opportunità per familiarizzare con le innovazioni tecnologiche che stanno aiutando le aziende a ottimizzare i processi di business ottenendo risultati migliori; interagire con gli esperti di Dell Technologies, condividere esperienze con i colleghi di settore; ascoltare dai clienti i vantaggi ottenuti grazie all’implementazione delle soluzioni di Dell Technologies. Per iscriversi basta cliccare a questo link.