Da Edge a Office 365: Ignite 2019 nel segno dell’intelligenza artificiale

All’evento Ignite 2019, che ha preso il via oggi e che proseguirà fino all’8 novembre a Orlando (Florida), Microsoft ha annunciato una serie di nuovi strumenti e servizi dotati di intelligenza artificiale in linea con le più recenti normative in tema di sicurezza e privacy. Gli annunci su questo versante sono stati numerosi e ve li riportiamo di seguito.

Azure Synapse Analytics è un nuovo servizio che combina le capacità di Azure SQL Data Warehouse con nuove funzionalità che aiuteranno gli utenti ad analizzare i dati provenienti da diverse fonti in modo più rapido e sicuro

è un nuovo servizio che combina le capacità di Azure SQL Data Warehouse con nuove funzionalità che aiuteranno gli utenti ad analizzare i dati provenienti da diverse fonti in modo più rapido e sicuro Disponibile in preview da oggi, Azure Arc permette ai clienti di accedere ai servizi di Azure da altri cloud o infrastrutture, inclusi quelli di Amazon e Google

permette ai clienti di accedere ai servizi di Azure da altri cloud o infrastrutture, inclusi quelli di Amazon e Google Microsoft Flow cambia nome e diventa Power Automate e si dota di una nuova funzionalità di robotic process automation chiamata UI flows, disponibile in preview pubblica, che consente di trasformare compiti manuali in workflow automatizzati, registrando e riproducendo le azioni guidate dagli esseri umani su software che non supportano l’automazione delle API, grazie a una semplice esperienza point-and-click. Con questo aggiornamento, Power Automate si conferma come piattaforma end-to-end completa per l’automazione

cambia nome e diventa Power Automate e si dota di una nuova funzionalità di robotic process automation chiamata UI flows, disponibile in preview pubblica, che consente di trasformare compiti manuali in workflow automatizzati, registrando e riproducendo le azioni guidate dagli esseri umani su software che non supportano l’automazione delle API, grazie a una semplice esperienza point-and-click. Con questo aggiornamento, Project Cortex è la prima vera novità per Microsoft 365 dal lancio di Teams e incarna l’impegno di Microsoft nel trasformare le modalità di apprendimento e condivisione delle informazioni. Il nuovo tool fa leva sull’intelligenza artificiale per analizzare i dati aziendali e organizzarli automaticamente per topic, assicurandosi di consegnare le informazioni alle giuste persone all’interno dell’organizzazione