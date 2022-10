Istituito nel 2012, il mese europeo della cybersicurezza 2022, è giunto alla decima edizione e organizzato dall’Agenzia dell’Unione Europea per la cybersecurity (ENISA). Quest’anno affronterà nello specifico i temi del phishing e del ransomware, con eventi, conferenze, seminari, sessioni di formazione, webinar, quiz e numerose altre attività che si svolgeranno per tutto il mese di Ottobre in tutti i Paesi membri. Il calendario delle attività alle quali gli utenti possono partecipare sono consultabili sul sito web dedicato.

Uno degli obiettivi della campagna dello European Cyber Security Month (ECSM) è di rafforzare la resilienza dei sistemi e dei servizi dell’Unione Europea, sensibilizzando i cittadini sul tema della sicurezza informatica e per renderli capaci di agire in modo efficace verso eventuali attacchi.

In particolare, l’edizione 2022 dell’ECSM mira a raggiungere professionisti di età compresa tra i 40 e i 60 anni operanti in tutti i settori dell’economia, con attenzione particolare alle PMI. È inoltre rivolta alla comunità imprenditoriale europea nel suo complesso e a chi, nel proprio lavoro, è a stretto contatto con strumenti digitali.

“Man mano che le nostre società diventano sempre più interconnesse, i rischi informatici aumentano. Uno dei modi migliori per proteggerci è quello di ricorrere alla formazione e alfabetizzazione informatica, anche nella vita di tutti i giorni. È a questo che è dedicato il Mese della sicurezza informatica, che nei 10 anni trascorsi ha dimostrato tutta la sua validità”, ha affermato Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato Interno.

Ha aggiunto Juhan Lepassaar, Direttore Esecutivo dell’ENISA –“Il numero di attacchi online riusciti sarebbe potuto essere notevolmente inferiore se più persone avessero saputo come individuarli e reagire. È a questo che sono dedicate le attività del Mese europeo della cybersecurity. I nuovi premi introdotti quest’anno daranno maggiore visibilità e incentivi a sviluppare strumenti e campagne per aiutare i cittadini dell’UE. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell’ambito dello sviluppo decennale dell’ECSM. Costruire un’Europa affidabile e (cyber)sicura significa anche aiutare tutte le imprese a prosperare in un ambiente digitale sicuro.”

EU Code Week, la settimana del codice

La Code Week di quest’anno si svolgerà dall’ 8 al 23 ottobre con migliaia di eventi dedicati che riuniranno bambini, giovani e adulti in tutta Europa, è una delle tante iniziative indipendenti che mirano a migliorare le competenze digitali, compresa la programmazione, per diversi gruppi target.

L’evento ha attirato il sostegno di movimenti del settore coding e nelll’istruzione come CoderDojo e RailsGirls. È inoltre sostenuta da importanti aziende tecnologiche e informatiche che contribuiscono a portare la programmazione in codice a milioni di bambini offrendo sessioni di prova, sviluppando moduli di apprendimento e contribuendo alla formazione degli insegnanti.

Nel 2018, più di 2,7 milioni di persone hanno partecipato ai vari eventi in paesi dell’unione e non solo.

Dopo la popolarità della Code Week dell’UE, nel 2015 è stata organizzata per la prima volta l’Africa Code Week. Nel 2016, guidata da un partenariato multi-stakeholder, l’Africa Code Week si è svolta in 30 Paesi africani con la partecipazione di oltre 430.000 ragazzi e adulti.

Tutti gli eventi della Code Week 2022 sono consultabili tramite la mappa presente sul sito e controllare le iniziative più vicine. Le aziende e le organizzazioni no-profit possono ospitare laboratori di programmazione, prestare il proprio personale come coach in azioni di “back-to-coach”, organizzare sfide di coding per gli studenti o offrire sponsorizzazioni per eventi della settimana.