Esprinet lancia EspriRent per la configurazione di offerte “as-a-service”

Esprinet ha annunciato la disponibilità per i suoi quasi 18.500 clienti business in Italia di EspriRent, una piattaforma proprietaria che, spiega un comunicato, permette attraverso un’unica e semplice interfaccia di creare soluzioni e offerte personalizzate in modalità “As a Service” utilizzando prodotti e servizi dei 650 produttori distribuiti dalla stessa Esprinet.

EspriRent si basa su una piattaforma software sviluppata in esclusiva per Esprinet da Digonos, specialista di soluzioni di digitalizzazione di processi finanziari con sede ad Arezzo. Nel comunicato, Esprinet descrive EspriRent come una piattaforma abilitante l’erogazione di un servizio in grado di convertire parte delle vendite in ricavi ricorrenti, in linea con la sua strategia che vede nel modello “Device as a Service” uno dei pillar evolutivi fondamentali per la creazione di valore per i propri investitori.

“Attraverso questa piattaforma di semplice fruizione, perfettamente integrata nel marketplace di Esprinet, i rivenditori possono ora comprare e vendere facilmente in modalità “As a Service”, ottenendo a loro volta ricavi ricorrenti e migliorando la propria profittabilità grazie alla possibilità di erogare servizi aggiuntivi con un miglioramento dei propri flussi di cassa”, si legge nel comunicato.

Sulla piattaforma sarà inoltre disponibile quello che viene definit da Esprinet il primo contratto di noleggio stipulato direttamente con il cliente senza il supporto di intermediari, che renderà più flessibile il servizio con l’obiettivo di facilitare e velocizzare la vendita “As a Service” da parte dei propri rivenditori professionali ai loro utenti finali.

Questa formula, spiega il comunicato, permette ai rivenditori di acquistare con linee di credito addizionali qualsiasi soluzione della totalità dei marchi distribuiti, di aggiungere i propri servizi a valore aggiunto e di gestire in autonomia il proprio markup sulla vendita, con un processo snello e veloce, poiché tutto il flusso del contratto sarà gestito e archiviato online in modalità full cloud sulla piattaforma proprietaria gestita da Esprinet.

Nel comunicato, Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di Esprinet, commenta così l’annuncio: “Attraverso il servizio e il contratto erogati tramite la piattaforma EspriRent, vogliamo creare valore aggiunto nell’intera catena della distribuzione, perseguendo un ulteriore pillar della nostra ROCE (Return on Capital Employed, ndr) Driven Strategy. In un contesto in cui il possesso fisico delle risorse IT lascia spazio a modelli a consumo più flessibili, Esprinet continua a porsi come un abilitatore all’utilizzo della tecnologia proponendo ai propri clienti una soluzione agile e innovativa, che quindi permette di supportare potenzialmente tutte le imprese italiane nel percorso verso una maggiore digitalizzazione nonché verso un approccio orientato alla sostenibilità, dando una seconda vita ai prodotti con conseguenti impatti positivi sull’ambiente”.