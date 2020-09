Esprinet, +7% nella semestrale. Giovanni Testa nuovo Direttore Generale

Nel secondo trimestre fatturati 920 milioni, il 9% in più del 2019. “Raggiunte le migliori quote di mercato dell’ultimo triennio”

Esprinet ha rilasciato i risultati del primo semestre 2020, in cui ha realizzato un fatturato di circa 1834 milioni di euro, crescendo del 7% rispetto al primo semestre 2019. Nella seconda metà del semestre, cioè nel periodo aprile-giugno, il fatturato è stato di 920 milioni, in aumento addirittura del 9% rispetto a 12 mesi prima.

A livello geografico la crescita è stata del 7% in Italia, del 10% in Spagna – dove Esprinet due mesi fa ha acquisito il distributore GTI – e del 68% in Portogallo, dove però il volume di business è molto piccolo rispetto agli altri paesi. A livello di aree di prodotto, è particolarmente cresciuto il segmento consumer electronics (+15%) trainato dagli smartphone (+23%). In un comunicato Esprinet evidenzia anche il cash conversion cycle, sceso a circa 12 giorni, rispetto ai 20 giorni del primo trimestre, e la posizione finanziaria netta, positiva per circa 110 milioni di euro (al 31 marzo era negativa per 127 milioni), “essenzialmente per effetto della migliore gestione del capitale circolante netto”.

Nel comunicato Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di Esprinet, parla di un semestre caratterizzato da un forte aumento della domanda di PC e Smartphone. “Siamo stati in grado di cogliere al meglio questa opportunità su tutti i nostri mercati di riferimento, raggiungendo le quote di mercato migliori dell’ultimo triennio. Nel corso del 2020 abbiamo inoltre messo in atto una serie di misure di ulteriore efficientamento della struttura patrimoniale, che si sono pienamente riflesse nell’ottimizzazione del Cash Conversion Cycle, più che dimezzato rispetto allo scorso semestre, e nella Posizione Finanziaria Netta. Questi risultati ci dotano della massima flessibilità operativa necessaria per la gestione ottimale del nostro business. Sotto il punto di vista della redditività si delinea inoltre un forte progresso dell’EBITDA consolidato rispetto al semestre precedente, nonostante il costo one off sostenuto per l’acquisizione di GTI”.

Cattani ha aggiunto poi che i dati preliminari del mese di luglio mostrano un incremento percentuale a doppia cifra del fatturato.

Esprinet ha anche annunciato la nomina di Giovanni Testa nella carica di Direttore Generale a far data dal 27 luglio scorso. Testa, 52 anni, laureato in giurisprudenza a Milano, lavora in Esprinet dal 2001, dove è entrato come specialista di controllo di gestione, allargando poi le competenze anche agli ambiti credito, tesoreria e data warehouse. Dal novembre 2016 ricopriva la carica di Business Operations Manager, con cinque direzioni commerciali a suo diretto riporto.