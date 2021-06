Eset, appuntamento al 15 giugno per il nuovo Partner Program italiano

Nato come produttore di antivirus oltre 30 anni fa, e noto soprattutto per il prodotto NOD 32, oggi Eset offre un’ampia gamma di soluzioni di endpoint protection e IT Security a consumatori e aziende, e per promuovere in Italia soprattutto l’offerta B2B ha aperto un ufficio a Milano circa 2 anni fa, con Fabio Buccigrossi come Country Manager.

Eset nel B2B ha un modello totalmente indiretto, e in questi due anni in Italia ha reclutato circa 2000 rivenditori, e tre distributori: Icos, All.Net Italia ed Esprinet. A questo punto, il percorso di crescita del canale italiano prevede un’altra tappa cruciale: il lancio di un nuovo Partner Program, che avverrà il prossimo 15 giugno con un evento digitale ad hoc (qui c’è la pagina con informazioni, agenda e form di iscrizione).

In questa videointervista, Fabio Buccigrossi ci spiega le caratteristiche principali del programma in termini di incentivi economici, percorsi di formazione e certificazione, fondi di marketing, e deal registration.

“È semplice, ma completo di ogni strumento necessario per far crescere la partnership sia in termini di competenze tecniche, sia in termini di sviluppo del business – spiega tra le altre cose Buccigrossi nella videointervista – Il messaggio che vogliamo comunicare ai nostri partner attuali e futuri è che garantiamo il loro margine, e la execution delle promesse che il programma fa in termini di supporto e impegno reciproco”.