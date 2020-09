Engineering investe a Genova: parte un corso per 30 tecnici SCADA

Il CNOS FAP LT (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione e Aggiornamento Professionale Liguria Toscana) propone un nuovo corso altamente formativo per Tecnico Programmatore SCADA cofinanziato dalla UE nell’ambito del programma Operativo ASSE 1 “Occupazione – Formarsi per competere” – Regione Liguria FSE 2014-2020.

Destinatari del corso sono 30 persone sotto i 25 anni (15 per ciascuna delle due edizioni del corso previste) residenti o domiciliati in Liguria, disoccupati o in stato di non occupazione, e in possesso di laurea o diploma di scuola secondaria superiore.

Il progetto parte dalla volontà di Engineering-Ingegneria Informatica di investire su Genova, città dove il Gruppo di system integration ha già una sede con oltre 200 dipendenti. In particolare il corso nasce dall’accordo tra CNOS FAP ed Engineering con il sostegno di Regione Liguria e si prevede l’assunzione di almeno il 60% degli allievi idonei alla fine di ciascuno dei corsi di formazione, quindi almeno 9 allievi per ogni edizione.

Il corso si terrà a Genova presso il CNOS FAP LT – e presso i locali di Engineering per alcuni moduli di approfondimento tecnico – e sarà articolato in due edizioni, di cui la seconda partirà indicativamente a metà della durata della prima. Ciascuna edizione prevede una durata di 400 ore, di cui 280 in aula/laboratorio (171 di pratica e 109 di teoria), e 120 di stage presso aziende del settore elettronico/informatico. Per ciascuna edizione si prevede un orario settimanale mediamente di 20 ore ripartite su 5 giorni.

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto per il corso di Tecnico Programmatore SCADA.

Gli interessati possono reperire altre informazioni e la scheda di iscrizione sul sito del CNOS FAP. Le domande d’iscrizione dovranno essere consegnate – entro il termine del 25 settembre – presso una delle due sedi a Genova del CNOS FAP, oppure inviate via email alle rispettive segreterie. La selezione dei 30 allievi avverrà indicativamente nella settimana successiva alla chiusura delle iscrizioni.