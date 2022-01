Engineering compra l’americana Movilitas, specialista di Industry 4.0

Il Gruppo Engineering, attraverso la sua filiale americana, presente negli USA dal 2017, ha acquisito il 100% del gruppo statunitense Movilitas, fornitore di soluzioni, system integration e consulenza per l’industria manifatturiera e SAP Gold Partner. L’importo della transazione non è stato reso noto.

L’acquisizione, fa sapere Engineering, è tra le prime operazioni della nuova fase di sviluppo del Gruppo, che punta a triplicare il giro d’affari nel mercato manufacturing entro il 2026 e ad ampliare la presenza internazionale, attualmente in 12 Paesi con oltre 40 sedi.

Movilitas ha sede a Columbia (Maryland), vanta un’esperienza ventennale, ha clienti in 51 Paesi, un team globale di oltre 200 specialisti della trasformazione digitale e 7 hub operativi in USA, Francia, Germania, Belgio, Ungheria, UK e India. Con questi asset Engineering punta ad estendere la sua presenza internazionale e appunto a triplicare il fatturato nel mercato Industry 4.0, superando i 200 milioni di euro nel 2026.

Maximo Ibarra, da pochi mesi CEO del Gruppo Engineering, in un comunicato commenta così l’operazione: “Gli importanti risultati raggiunti in poco tempo dalla nostra controllata USA, che guida la divisione Industries eXcellence Global del Gruppo, ci hanno portato a definire questa rilevante acquisizione che conferma gli obiettivi molto ambiziosi del Gruppo non solo in Italia ma anche nei mercati esteri. L’ operazione è coerente con la nuova fase che Engineering ha intrapreso e riflette il nostro obiettivo di rafforzare, nell’ottica di un’unica visione strategica, la presenza internazionale di un’azienda profondamente italiana”.

Movilitas, precisa il comunicato, fornisce consulenza, tecnologie e servizi di nuova generazione per lo sviluppo di smart supply chain e di ecosistemi di produzione digitale, e la sua integrazione rafforzerà l’offerta del Gruppo Engineering negli ambiti gestione del magazzino, tracciabilità dei prodotti e gestione degli asset, nonché nel design, nella produzione e ottimizzazione del prodotto, grazie a soluzioni proprietarie come Movilitas.Cloud e ad applicazioni evolute di Digital Twin, una delle principali tecnologie Industry 4.0, che permette di simulare strategie di business, di processo o prodotto, verificandone anticipatamente gli effetti e accelerando i tempi di adozione.

Il Gruppo Engineering, continua il comunicato, ha un team di oltre 500 specialisti nella digitalizzazione dell’industria e 650 progetti attivi a livello globale. La combinazione con Movilitas, in termini di capitale umano e copertura geografica, permetterà di rafforzare la presenza di Engineering in Nord e Sud America, Europa e ora anche Asia. Con queste basi il Gruppo, attraverso la controllata USA e Industries eXcellence Global, punta come accennato a triplicare a livello internazionale il fatturato nel segmento di mercato Industry 4.0, per superare nel 2026 i 200 milioni di euro grazie a crescita organica, leadership, metodologie e soluzioni proprietarie derivanti dalle numerose sinergie di Gruppo, nonché attraverso partnership strategiche.

“Questa acquisizione segna un successo per il Gruppo Engineering e per Industries eXcellence Global, che ambisce a posizionarsi come operatore di riferimento a livello mondiale per guidare il progresso digitale del settore industriale. Con Movilitas incubiamo un team di specialisti tra i più competenti al mondo, capace di fornire soluzioni che coprono l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei processi dei clienti”, dichiara nel comunicato Ettore Soldi, presidente di Engineering USA e Direttore della divisione Industries eXcellence Global del Gruppo Engineering.