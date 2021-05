Ecco il nuovo CEO di VMware: il board sceglie la soluzione interna

VMware ha annunciato la nomina del nuovo CEO, che sostituisce Pat Gelsinger, passato lo scorso febbraio alla guida di Intel (ne avevamo parlato qui). Il board di VMware ha optato per una scelta interna, insediando Rangarajan (Raghu) Raghuram, che lavora in VMware dal 2003 e che attualmente ricopre la posizione di Executive Vice President e COO Products and Cloud Services. Raghuram assumerà le nuove cariche di CEO e membro del board dall’1 giugno.

Il comunicato che annuncia la nomina riporta significativamente per primo il commento di Michael Dell, presidente del board di VMware (ricordiamo che VMware verrà scorporata da Dell entro la fine dell’anno, ma Michael Dell ne rimarrà chairman): “Sono entusiasta che Raghu assuma il ruolo di CEO di VMware. Nel corso della sua carriera ha giocato un ruolo fondamentale nel successo di VMware. Raghu è in grado di progettare il futuro di VMware, aiutando i clienti e i partner ad accelerare il business digitale in questo mondo multi-cloud”.

Il comunicato spiega più in dettaglio che Raghuram in VMware ha contribuito a far crescere il core business della virtualizzazione, ha guidato la strategia del software-defined data center, ha costruito e guidato il business del cloud computing e gli sforzi di trasformazione SaaS, ha giocato un ruolo sostanziale nella strategia di M&A dell’azienda ed è stato fondamentale nel guidare le partnership con Dell Technologies, gli hyper-scaler e altri partner strategici.

“VMware è in grado di guidare l’era del multi-cloud computing con una piattaforma software end-to-end che abbraccia i cloud, il data center e l’edge, contribuendo ad accelerare le trasformazioni digitali dei nostri clienti”, dichiara nel comunicato il nuovo CEO Raghu Raghuram. “Sono onorato ed entusiasta di essere stato scelto per guidare l’azienda verso una nuova fase di crescita. Abbiamo un’enorme opportunità, abbiamo le soluzioni giuste, il team giusto e continueremo a svolgere le attività con attenzione, passione e agilità”.

“Dopo una ricerca approfondita e ponderata, il consiglio ha concluso che Raghu è la persona migliore per guidare l’azienda come CEO, perché incarna la nostra cultura innovativa, rappresenta i nostri valori e ha una visione chiara per il futuro di VMware”, ha detto Paul Sagan, lead independent director di VMware. “Vogliamo anche ringraziare Zane Rowe per la sua leadership come CEO ad interim e il ruolo cruciale che svolge continuando come CFO”.

Il comunicato riporta anche la notizia dell’uscita dopo 7 anni in VMware di Sanjay Poonen, il COO Customer Operations, che molti ritenevano il candidato interno principale alla carica di CEO dopo il suo lavoro di sviluppo del business dell’End-User Computing.

“Estendo le mie congratulazioni a Raghu per la sua promozione a CEO e so che porterà l’azienda a raggiungere nuove vette”, ha commentato Poonen nel comunicato. “Farò il tifo per il successo dell’azienda”.

Le sue deleghe verranno assunte da Sumit Dhawan, attualmente Senior VP e Chief Customer Officer, che diventerà presidente, a capo di tutte le funzioni go-to-market tra cui Worldwide Sales, Worldwide Partner and Commercial Organization, Customer Experience and Success (CXS), Marketing e Communications.