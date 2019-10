È online ChannelWorld Italia, il sito per agli operatori del canale IT in trasformazione

Benvenuti a ChannelWorld, una nuova sezione di Computerworld Italia dedicata agli operatori professionali del canale ICT: distributori, rivenditori, system integrator, software house, service provider, e ovviamente i vendor che si affidano a una rete di vendita indiretta.

Prima di tutto le informazioni “di servizio”: ChannelWorld è la versione italiana della testata internazionale omonima, pubblicata su licenza dell’editore americano IDG Communications. All’interno di Fiera Milano Media, società del Gruppo Fiera Milano, farà parte del network dedicato all’innovazione e alla tecnologia che comprende appunto Computerworld Italia, rivolta a chi gestisce e utilizza le tecnologie all’interno delle aziende, e CIO Italia, che si indirizza alla community dei business leader della funzione IT. La raccolta pubblicitaria è interna e affidata all’agente commerciale Daniela Giovine.

Avremo nove sezioni – Dati di mercato, Industria IT, Strategie di canale, Eventi, Formazione e Certificazioni IT, Nomine, Distributori, VAR & System Integrator, Canale Cloud – e una newsletter settimanale, con accesso anche a contenuti esclusivi “Insider” per chi si iscriverà.

E ora le dichiarazioni di intenti. Che sono una sola: non vogliamo essere “un altro sito” che parla di canale ICT. Pensiamo che i profondi cambiamenti provocati dalla trasformazione digitale richiedano di studiare, presentare e vendere le tecnologie in modalità talmente nuove e inedite da meritare di essere raccontate in una sezione a parte.

La crescita del cloud, della API economy, dell’as-a-service, la diffusione di IoT e intelligenza artificiale impongono meccanismi commerciali radicalmente diversi da quelli tradizionali. Che non sono più tendenze generali future tracciate dai grandi analisti americani, ma cambiamenti concreti che anche le più piccole realtà del canale ICT italiano devono affrontare nel quotidiano.

Proprio grazie all’appartenenza al network internazionale di IDG, ChannelWorld potrà contare su informazioni di prima mano raccolte nei luoghi in cui l’innovazione e le tecnologie vengono prodotte su vasta scala, in particolar modo Stati Uniti e Asia.

Daremo spazio ai singoli operatori, ai loro punti di vista e alle loro strategie, ma anche ad articoli di scenario e di best practice generali, che aiutino a valutare le tendenze, le tecnologie, e i loro impatti su tutta la catena del valore del canale.

L’impegno è di studiare il cambiamento e spiegarlo con professionalità giornalistica. La speranza è che questo contribuisca a farlo capire meglio, e a prendere decisioni di business più informate.

Buona lettura