ha vinto il premio. Il premio viene assegnato per aree geografiche e aree di specializzazione, e quest’anno i vincitori sono stati scelti tra oltre 3.900 candidature provenienti da più di 100 paesi in tutto il mondo. “La vincita di questo ambito premio ci riempie di orgoglio perché coglie appieno il messaggio che stiamo dando al mercato per essere riconosciuti come l’elemento fondante della trasformazione del canale italiano, mettendo a disposizione di tutti il nostro ecosistema internazionale”, ha dichiarato in un comunicato“E’ il riconoscimento del lavoro e degli investimenti che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni per trasformare la nostra proposizione da transazionale a quella di aggregatore di soluzioni e tecnologia”. Il comunicato contiene anche il commento dit. “Microsoft s’impegna da sempre per supportare la trasformazione digitale delle aziende italiane e la competitività del Paese e lo facciamo insieme al nostro ecosistema di Partner, che in Italia conta oltre 14.000 realtà e 400.000 professionisti. Siamo orgogliosi di conferire il premio di Microsoft Country Partner of the Year 2022 per l’Italia a Tech Data, perché rappresenta un importante riconoscimento non solo dei successi del 2021, ma anche e soprattutto dell’eccezionale crescita raggiunta negli ultimi anni e del percorso evolutivo che li ha portati ad accreditarsi sempre più come punto di riferimento per l’intera filiera. Un ruolo di vero e proprio catalizzatore d’innovazione, con cui si sono distinti andando oltre la figura del distributore tout court per offrire consulenza e la migliore combinazione di tecnologie in risposta alle esigenze di rivenditori, system integrator e aziende stesse”. I vincitori del Microsoft Partner of the Year vengono annunciati ogni anno prima della conferenza globale dei partner,, che quest’anno si terràancora una volta completamente in formato digitale. L’elenco completo delle categorie, dei vincitori e dei finalisti è disponibile qui.