Tech Data – la filiale italiana della multinazionale di distribuzione IT TD Synnex – ha annunciato il lancio di Virtual Expo, definito in un comunicato uno showroom virtuale che mostra i prodotti e le soluzioni acquistabili tramite l’e-commerce di Tech Data in 3D nei loro ambiti applicativi.

Sulla pagina ufficiale dedicata, Virtual Expo è più precisamente definito come immersivo, multibrand, interattivo, versatile e per tutti. Il nuovo strumento infatti, spiega la nota di Tech Data, permette di conoscere le caratteristiche dei prodotti IT nel loro ambiente reale, e di immergersi in uno showroom moderno e all’avanguardia, in un’esperienza a 360 gradi, dove è possibile trovare soluzioni e prodotti multibrand dei più grandi Partner del settore IT. È interattivo, in quanto con un semplice click si ottengono approfondimenti e anteprime, è versatile, ed è rivolto a tutti i tipi di utenti dell’e-commerce di Tech Data: rivenditori, partner, vendor ed end-user.

Accedendo alla piattaforma, inoltre, è possibile ottenere lanci di nuovi prodotti in anteprima, promozioni e sconti esclusivi, specifiche tecniche dettagliate di tutte le soluzioni, seminari formativi, materiale informativo (video, PDF, brochure…), e molto altro.

Nel comunicato Antonella Baldassarre, Marketing Services Director di Tech Data Italia, commenta così il rilascio di Virtual Expo: “Con questa nuova piattaforma abbiamo voluto ulteriormente arricchire il nostro modo di comunicare digitalmente, stimolando, mediante una esperienza edutainment, la conoscenza delle migliori soluzioni nel loro contesto di utilizzo. E per i visitatori più attenti, abbiamo inserito degli “easter eggs” ad hoc che renderanno l’esplorazione ancora più appassionante”.