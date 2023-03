TD Synnex Italy (in precedenza Tech Data Italy) ha annunciato l’apertura di una nuova area tecnica di Prevendita sotto la responsabilità di Alberto Degradi (nella foto), che assume il ruolo di Technical Community Manager Advanced Solutions in TD Synnex Italy.

“È un altro passo importante verso l’approccio di soluzione che ci chiede il mercato”, spiega Degradi in una nota. “Significa portare una proposizione sempre più trasversale sulle tematiche calde per le quali la domanda di competenze è altissima, il cloud ibrido, il software defined data center, il mondo dei dati e la sicurezza. L’idea è portare al mercato un ingaggio tecnico continuo in tutto il percorso tecnologico, dalla definizione delle tecnologie stesse e delle architetture, al disegno e validazione delle soluzioni, dal proof of concept alla messa in campo ed esecuzione dei servizi; il tutto per accelerare il time-to-market e ridurre al minimo i gap di competenze tecnologiche”.

Alberto Degradi è in TD Synnex dal 2021, e arriva da un’esperienza manageriale ventennale in Cisco Italia, prima come responsabile della comunità tecnica e successivamente delle architetture di data center e networking. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico di 3Com Italia e prima ancora ha esperienze in US Robotics, Chipcom e Olivetti. A coronamento della sua attività professionale, sottolinea la nota, ha ricevuto anche dal Presidente della Repubblica, la Stella al merito per il lavoro svolto nel campo della digitalizzazione.

“Proseguiamo così nel nostro obiettivo di posizionarci al centro dell’ecosistema IT per assumere il ruolo a noi congeniale di aggregatore di soluzioni complesse, ovvero di produttore e facilitatore di soluzioni per l’ecosistema dei partner tecnologici”, dichiara nel comunicato Vincenzo Bocchi, Director Advanced Solutions di TD Synnex italy. “Guarderemo al mercato con un nuovo approccio che richiede una semplificazione della complessità e un orientamento alle problematiche di business, ovvero alle soluzioni”.

“Avere un modello organizzativo comune con i team advanced solutions degli altri paesi e con i nostri centri di eccellenza tecnica nel mondo mette a disposizione del canale italiano, che continua a essere il nostro unico approccio al mercato, competenze di altissimo livello e partnership con i grandi vendor tecnologici. Rendiamo così fruibile al mercato italiano tutta la nostra community tecnica”, aggiunge Degradi.