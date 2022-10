TD Synnex (in precedenza conosciuta come Tech Data: il distributore ha assunto il nuovo nome pochi giorni fa anche in Europa) ha annunciato una espansione della collaborazione con Red Hat, in base alla quale distribuirà l’offerta del fornitore di soluzioni open source per le imprese del gruppo IBM anche ai fornitori indipendenti di software (ISV) in Europa.

Come spiega una nota TD Synnex (nella foto il CEO Rich Hume, fonte: TDSynnex/Facebook) consentirà agli ISV di accelerare le loro offerte Red Hat grazie a un processo standardizzato per l’accesso al programma e un’esecuzione coerente e semplificata in tutta la regione europea.

Inoltre contribuirà al reclutamento, all’inserimento e al supporto dei partner per il programma ISV di Red Hat in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito.

“Grazie alle soluzioni Open source Red Hat, tutti i nostri partner possono potenziare e modernizzare le proprie soluzioni in un ambiente sicuro e innovativo. La solida collaborazione tra TD Synnex e Red Hat anche per le soluzioni dedicate al canale degli sviluppatori estende la gamma dei servizi da noi offerti all’ecosistema di partners”, commenta nella nota Roberto Grigolato, BU Manager IBM, Red Hat, Lenovo ISG di TD Synnex.

“Questa collaborazione estesa con TD Synnex consente al canale di distribuzione di assumere un ruolo più proattivo nello sviluppo dell’ecosistema di partner area EMEA di Red Hat per costruire un approccio unificato al go-to-market mirato ad aumentare il valore aggiunto per clienti attuali e futuri. Gli ISV sono sempre stati una parte importante del nostro ecosistema per fornire valore aziendale ai clienti con soluzioni native per il cloud e open source. Lavorando con TD Synnex, ci auguriamo di rendere più facile e veloce per gli ISV scalare le loro attività con piattaforme come Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift, nonché con la nostra ampia offerta di servizi applicativi”, aggiunge nel comunicato Kevin Bland, Director Partners EMEA di Red Hat.