Iperconvergenza, ICOS distribuirà in Italia Sangfor Technologies

Accordo tra il VAD di Ferrara e la multinazionale cinese di Infrastructure IT, che ha scelto l'Italia come base per lo sviluppo del suo business in Europa

ICOS SpA e Sangfor Technologies hanno annunciato un accordo per cui il distributore a valore aggiunto di soluzioni IT con sede principale a Ferrara potrà commercializzare ai partner di canale le soluzioni del fornitore multinazionale cinese di soluzioni di infrastruttura IT, specializzato in Cloud Computing e Network Security, con un’offerta che comprende Hyper-Converged Infrastructure, Virtual Desktop Infrastructure, Next Generation Firewall, Internet Access Management, WAN Optimization e SD-WAN.

Grazie a questa collaborazione, spiega una nota, ICOS rafforza il proprio portafoglio d’offerta con le soluzioni di un vendor globale di primo piano, specializzato nella fornitura di tecnologie innovative negli ambiti Cloud Computing, Network Security e Network Optimization. Dal canto suo Sangfor potrà contare su un distributore che fa dei servizi, della competenza e del valore i propri punti di forza nel proporre al mercato un’ampia offerta di soluzioni IT infrastrutturali e di cyber security.

Fondata in Cina nel 2000, Sangfor è attiva con oltre 60 filiali in gran parte in Asia, e ha un centro di ricerca e sviluppo nella Silicon Valley. In Europa, l’azienda ha scelto l’Italia come centro stella per lo sviluppo del business in Europa.

Nel comunicato Federico Melchiori, Sales Director BU Infrastruttura di ICOS commenta così l’accordo: “Fin dal primo momento è emersa una grande affinità tra ICOS e Sangfor: entrambe votate alla ricerca dell’innovazione e caratterizzate da un mix di offerta che comprende i principali fattori abilitanti per la ‘Digital Transformation’, sia sul lato infrastrutturale che su quello della sicurezza”.

“ICOS è un partner solido e affidabile ad alto valore e grazie a una rete capillare di rivenditori distribuiti su tutto il territorio, potrà supportarci nella crescita e nello sviluppo del brand in Italia. La sua esperienza nel mercato delle soluzioni Enterprise ci permetterà di creare sinergie e opportunità di business per i rivenditori italiani”, commenta nella nota Giuseppe Coppola, Country Manager Italia di Sangfor.

ICOS veicolerà le soluzioni Sangfor attraverso una rete di partner distribuiti su tutto il territorio nazionale. In totale collaborazione con Sangfor, il distributore si prenderà cura della fase di ingaggio e enablement dei partner stessi attraverso attività mirate ad accrescere la loro competenza tecnica e commerciale. ICOS offrirà inoltre ai reseller tutto il supporto necessario allo sviluppo e alla gestione del business, incluso l’affiancamento in attività di marketing e di prevendita, quali proof of concept (POC), demo e altro.