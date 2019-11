ICOS crea una divisione per la Cyber Security

ICOS SpA, il distributore a valore aggiunto di soluzioni IT con sede principale a Ferrara, ha annunciato di aver costituito una nuova divisione per commercializzare un set di soluzioni di Cyber Security indirizzate al mercato enterprise.

La mossa, spiega un comunicato, si colloca in uno scenario in cui la pervasiva digitalizzazione, oltre ad offrire innegabili benefici, accresce la pericolosità e i rischi legati alla perdita, danneggiamento o furto dei dati. Questo sta creando interessanti opportunità per gli operatori specializzati in soluzioni di sicurezza informatica.

ICOS ha deciso quindi di collocarsi strategicamente in questo favorevole scenario di mercato varando appunto una nuova business unit dedicata alla Cyber Security.

Nel farlo, precisa il comunicato, l’azienda potrà avvantaggiarsi di un’esperienza di settore ultra trentennale e una reputazione come Value Added Distributor infrastrutturale tra le più solide e riconosciute dal mercato: “Più che una novità assoluta, si tratta per ICOS di rinnovare una focalizzazione che in un passato non remoto ha visto il distributore ferrarese operare con alcuni dei marchi più importanti nel comparto della sicurezza”.

Di fatto l’obiettivo attuale è far sì che il catalogo si arricchisca rapidamente di nuove referenze, privilegiando – come è costume di ICOS – soluzioni innovative ed emergenti da far crescere e con cui crescere di pari passo. In questo senso è iniziata da tempo un azione di individuazione di potenziali partner tecnologici, che ha già consentito di sviluppare diversi contatti con interessanti vendor del settore. Alcuni di questi sono in fase avanzata e saranno presto oggetto di annuncio da parte di ICOS.

Michele Bondi, nuovo Cyber Security Division Manager, è la persona incaricata di dare impulso all’iniziativa del distributore di Ferrara. Dotato di una grande esperienza di canale nonché di una spiccata conoscenza delle tematiche legate alla sicurezza, spiiega il comunicato, Bondi affronta la nuova sfida con la consapevolezza di poter contare su solidi fondamentali: “Quello di ICOS è un progetto estremamente stimolante, di cui sono molto lieto di fare parte”.

In concomitanza con l’arricchimento del portfolio, ICOS sta mettendo in piedi un’organizzazione dedicata che sarà in grado di erogare servizi specializzati, con l’obiettivo dichiarato di diventare un’eccellenza nell’ambito della distribuzione a valore delle soluzioni di sicurezza ICT. Al supporto di tipo commerciale si uniranno servizi di tecnici di prevendita, come la formazione e l’affiancamento dei partner nelle attività indirizzate ai clienti finali (presentazioni, POC, configurazioni complesse). Senza trascurare infine il supporto di marketing per la creazione e l’individuazione di opportunità di business.