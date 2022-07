ha annunciato una nuova Corporate Identity (cioè un nuovo logo e un nuovo payoff) per, la società del gruppo che si occupa della distribuzione delle, cioè delle soluzioni di business IT dell’offerta Esprinet, tra cui. L’obiettivo di V-Valley, spiega una nota, è porsi a supporto dei partner per costruire e valorizzare ulteriormente i loro progetti di trasformazione digitale rivolti alle aziende utenti finali e alla Pubblica Amministrazione, abbinando l’esperienza di una multinazionale all’agilità e alla conoscenza del mercato locale. Questa finalità, continua Esprinet, è espressa nel Payoff, che riassume la Mission che guiderà l’evoluzione della società nei prossimi anni, tesa a confermare e a rafforzare il ruolo di V-Valley come distributore di riferimento nel Sud-Europa. Il nuovo logo è un simbolo semplice e moderno rappresentato da un triangolo, corrispettivo grafico della lettera “V”. “Esprime l’innovazione della tecnologia, la proiezione verso il futuro e l’eccellenza del servizio, concetti alla base del business di V-Valley e che sono perfettamente rappresentati dalla forma del diamante, “spiega la nota. “Grazie al progetto V-Valley, il Gruppo ha registrato nel 2021 risultati importanti nel mercato delle Advanced Solutions, con ricavi superiori a 870 milioni di euro in crescita del 46% rispetto all’esercizio precedente”, commenta nel comunicato. “Con la nuova Corporate Identity ribadiamo anche visivamente l’importanza di questo business – che rappresenta uno dei pillar strategici del Piano Industriale – e con la nuova Mission esprimiamo la nostra determinazione nel divenire sempre più distributore di riferimento per queste tecnologie”.