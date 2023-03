Arrow Electronics ha annunciato in Italia la creazione del nuovo team ‘Commercial’, che si concentrerà sulle esigenze dei partner del canale ICT che operano nel segmento small & medium business (SMB).

Il team, spiega una nota, sarà composto da esperti di vendita e tecnici specializzati, e si focalizzerà sui temi più caldi della Digital Transformation e della cybersecurity, proponendo tecnologie e soluzioni dedicate ai partner di canale operanti nel segmento SMB, formazione, supporto tecnico e servizi di marketing. La nuova unità operativa agirà in collaborazione con i partner di canale per aiutarli a ridurre il tempo di acquisizione delle loro competenze utili a migliorare le strategie di go to market verso i clienti SMB.

Grazie alla profonda esperienza acquisita e alla completa conoscenza del mercato, continua il comunicato, il nuovo team di Arrow supporterà i partner di canale nell’analizzare i trend, identificare le soluzioni più adatte a ciascuna esigenza, implementando un processo di enablement di rapida adozione. L’obiettivo, sottolinea Arrow, è quello di capovolgere il paradigma “ricerca del cliente per vendita prodotto” ed entrare più realisticamente nella logica della “soluzione per singola esigenza”.

“Arrow, con la predisposizione di questo nuovo team, dimostra di essere consapevole sia dell’importanza del segmento SMB in Italia sia della crescente necessità di soluzioni di Digital Transformation e cybersecurity”, dichiara nella nota Michele Puccio, Country Manager Italia di Arrow Enterprise Computing Solutions. “L’attenzione ai trend di mercato diventa un aspetto per noi sempre più rilevante, così come la capacità di poter offrire soluzioni su misura e un supporto efficace ai partner di canale nel loro percorso di sviluppo”.