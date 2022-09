Arrow Electronics ha annunciato un accordo di distribuzione in Italia con CybeRefund, vendor italiano specializzato in software di sicurezza che ha sviluppato la ‘Digital Safe Zone’, definita in una nota un perimetro di sicurezza dove intelligenza umana e artificiale collaborano per proteggere l’ecosistema aziendale.

CybeRefund è nata come startup innovativa Insurtech, e propone strumenti di cybersecurity basate su AI e machine learning rivolti a utenti consumer e professionali, PMI e grandi aziende.

Si tratta, continua il comunicato, di prodotti integrati di ‘Prevent & Refund’, soluzioni modulari, cloud-based, scalabili e di semplice utilizzo. In particolare NautiLux è una piattaforma integrata per le aziende, i dipendenti e le loro famiglie, che racchiude in unico contenitore strumenti di educazione, formazione, monitoraggio e assicurazione contro gli attacchi informatici, ed è disponibile anche tramite app mobile.

EnterPrise, invece, è una soluzione che offre protezione contro attacchi hacker mirati ai dispositivi aziendali di dipendenti, collaboratori esterni o alle macchine virtuali in cloud. Un unico prodotto che consente di attivare intelligence e protezione assicurativa contro i rischi cyber e che copre fino a 500.000 euro, sia per i danni generati da attacchi hacker sia per quelli causati a terzi.

“Con CybeRefund aggiungiamo un altro prezioso vendor italiano al nostro ampio e già articolato portfolio di soluzioni per la cybersecurity”, dichiara nella nota Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia. “Con la Digital Safe Zone, oltre a fornire gli strumenti di formazione sulle tecnologie e di sviluppo per una nuova cultura interna in materia di sicurezza informatica, oggi integriamo anche l’indispensabile tassello sull’assicurazione nei confronti degli attacchi digitali”.

“L’accordo con Arrow ci consente di espandere la presenza su tutto il canale nazionale, permettendo agli utenti di studi professionali e delle aziende di beneficiare delle opportunità offerte dalla nostra Digital Safe Zone per lavorare in totale sicurezza”, afferma Gianluca Mandotti, Founder e CEO di CybeRefund.