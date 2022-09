Tra pochi giorni si terrà a Villa Quaranta (nella foto), presso Verona, la quarta edizione di Aclub, la convention annuale di Achab dedicata ai partner. L’evento – che torna in presenza dopo tre anni di sospensione per la pandemia – si tiene dopo soli tre mesi dall’MSP Day, anch’esso organizzato dal distributore milanese di software infrastrutturale per le PMI, focalizzato sugli MSP e recentemente acquisito dal gruppo tedesco Ebertlang.

A Claudio Panerai, Chief Portfolio Officer (CPO) di Achab, abbiamo chiesto qual è l’obiettivo di Aclub e come si differenzia da MSP Day.

“L’MSP Day è un “evento “da grandi numeri”: è in una sola giornata, è rivolto a qualsiasi operatore IT, anche se non ha alcun legame con Achab, e vuole essere l’evento di riferimento in Italia per gli MSP”, spiega Panerai. “Aclub invece è su due giorni, a pagamento, ed è rivolto solo ai nostri partner, a cui proponiamo un mix di interventi a valore di esperti internazionali, divertimento e networking. È un evento più contenuto, la stessa location ha capienza limitata e ci aspettiamo un centinaio di partecipanti”.

Anche gli sponsor sono solo vendor distribuiti da Achab: Axcient, Connectwise, Datto e Malwarebytes (Deluxe), BlackBerry Cybersecurity, MailStore, Vade, Webroot (Superior), e CyberCNS, Domotz, HaloPSA, IT Portal (Standard). “In generale questi sponsor danno un’idea completa degli strumenti che servono a condurre un’attività di MSP. Malwarebytes è una novità per noi, questo evento è l’occasione per presentarlo ai nostri partner”.

Tra gli speaker previsti all’Aclub, Panerai cita tra gli altri Stefano Fratepietro, CEO di Tesla Consulting, Robert Cioffi, COO & Co-founder dell’MSP americano Progressive Computing, Roberto D’Amico, CEO di Neten Srl, e Dan Scott, Director e IT Nation Community EMEA.

“Fratepietro parlerà dell’importanza della cybersecurity per l’attività dell’MSP, ponendo l’attenzione anche a piccole best practice salvavita che di solito vengono trascurate per negligenza o poca consapevolezza.

Cioffi parlerà di come Progressive Computing nel luglio 2021 sia stata colpita dal famoso attacco Kaseya, ritrovandosi con molti server criptati, e di come è riuscito prontamente a contenere il disastro e a ripartire, dando agli MSP consigli e suggerimenti per affrontare con lucidità e professionalità le situazioni di crisi.

D’Amico invece parlerà di M&A, cioè di fusioni e acquisizioni, che molti imprenditori italiani considerano ancora eventi eccezionali, fornendo indicazioni concrete di come rendere attrattiva la propria azienda per eventuali investitori. Altro classico problema degli imprenditori MSP è l’eccessiva focalizzazione sulle tecnologie: Scott parlerà di come fare il “salto di qualità” e pensare alla propria azienda in termini di sviluppo del business”.

Il vero valore di un evento come questo, conclude il CPO di Achab, “è fare incontrare le persone e mixare elementi di confronto con i trend più importanti e attuali, e di convivialità. Facciamo sedere i nostri partner fianco a fianco, creando occasioni per far nascere solide partnership, come è già successo nelle edizioni passate”.