Distribuzione IT, l’italiana Achab acquisita dal gruppo tedesco Ebertlang

Entrambi sono specializzati in soluzioni infrastrutturali e di sicurezza per MSP. Ebertlang vuole diventare un’entità paneuropea: Achab è la prima acquisizione fuori dall’area DACH

Achab SpA, il distributore milanese specializzato in soluzioni IT infrastrutturali e di sicurezza per MSP, ha annunciato di essere stato acquisito dal gruppo di distribuzione IT tedesco Ebertlang. Si tratta della prima acquisizione di Ebertlang al di fuori dell’area geografica di lingua tedesca (DACH, cioè Germania, Austria e Svizzera), nell’ambito di una strategia per costituire un’entità paneuropea al servizio dei fornitori di servizi IT gestiti.

Strategia che è stata varata dai due managing director Philip Weber e Marcus Zeidler nel 2021, e che ha già registrato l’apertura di una sede in Svizzera, a Pfäffikon (Canton Zurigo), e l’acquisizione del distributore tedesco 8Soft GmbH.

Ebertlang ha sede a Wetzlar nell’Assia, un land della Germania centrale, e sul suo sito dichiara oltre 19mila partner, “da alcuni dei maggiori player dell’industria IT – Avaya, Bechtle, Cancom, Insight Technology, PC-Ware e T-Systems –a centinaia di reseller locali in Germania, Austria e Svizzera”.

Achab continuerà per il momento a operare autonomamente con il proprio marchio, ma l’obiettivo a lungo termine è di sviluppare un gruppo VAD europeo sotto un ombrello aziendale comune, “che lasci comunque alle singole aziende del gruppo”, spiega Zeidler in un comunicato, “la libertà per continuare a rispondere individualmente alle esigenze specifiche dei mercati locali e ad esprimere il valore che i nostri partner apprezzano così tanto oggi”.

Achab, come Ebertlang, si è posizionato molto presto e senza esitazione nel mondo MSP, continua il comunicato, e Weber e Veca (CEO di Achab, ndr) lavorano insieme da quasi dieci anni: “È bastata una telefonata per capirsi al volo e decidere di intraprendere questo viaggio insieme”.

“L’espansione paneuropea dell’azienda, anche al di fuori della regione DACH, è un aspetto chiave della nostra strategia di crescita. Con l’Italia stiamo raggiungendo un mercato che ha forti parallelismi con la regione DACH e ci consente di sfruttare appieno i nostri punti di forza”, dichiara nel comunicato Philip Weber, CEO di Ebertlang.

“Achab è il complemento perfetto al nostro gruppo di aziende” continua Weber. “Andrea Veca e il consolidato team di Achab non solo perseguono una strategia di offerta quasi identica a quella di Ebertlang, ma condividono con noi anche gli stessi standard di qualità, valori ed entusiasmo nel lavorare per il canale e per gli MSP. Insieme possiamo sviluppare ulteriormente la nostra visione di un moderno distributore a valore aggiunto”.

“Questa è l’occasione che aspettavo”, commenta Veca nel comunicato. “Conosco e apprezzo Philip Weber e il team Ebertlang da molti anni. Unire le forze con loro ci consente di preservare i nostri valori mentre sviluppiamo ulteriormente le nostre competenze e sfruttiamo le sinergie di cui beneficeranno senz’altro i nostri clienti oltre a quelli di Germania, Austria e Svizzera”.