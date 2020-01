Distribuzione, per Exclusive Networks un nuovo responsabile EMEA

Il VAD specializzato in cloud e di cybersecurity ha nominato Gerard Allison, già Juniper Networks e Gigamon, come Senior Vice President per Europa, Medio Oriente e Africa

Exclusive Networks ha un nuovo responsabile EMEA, cioè per Europa, Medio Oriente e Africa: la multinazionale francese della distribuzione ha annunciato infatti la nomina di Gerard Allison come Senior Vice President EMEA. Allison, spiega un comunicato di Exclusive Networks, è un Senior Executive di grande competenza con oltre 30 anni di esperienza nella creazione di team di successo in EMEA: ha lavorato presso aziende come Juniper Networks e, più recentemente, Gigamon.

Exclusive Networks è presente anche in Italia, dove è guidata da Luca Marinelli, che dal luglio scorso è CEO e General Manager per Italia, Grecia, Malta e Cipro, e punta soprattutto sulla formazione dei partner, sulla ricerca di vendor innovativi da distribuire, e sulla crescita dei servizi professionali. L’Italia rappresenta la quinta country per fatturato per Exclusive Networks.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Gerard in Exclusive Networks e sono davvero entusiasta delle opportunità che ci attendono sotto la sua leadership in EMEA”, afferma nel comunicato Andy Travers, Executive Vice President, Worldwide Sales & Marketing. “Grazie al suo background come vendor, offrirà una prospettiva preziosa sulla gestione di clienti e partner e ci stimolerà nel continuare a differenziarci sul mercato. La nostra presenza globale è significativa e in continua espansione: serve una leadership forte sia a livello locale che regionale”.

“Avendo iniziato la mia carriera nel mondo della distribuzione è interessante tornare ora al punto di partenza in una posizione chiave, in una realtà che ho a lungo considerato l’unico vero Value Added Distributor sul mercato”, commenta nel comunicato Gerard Allison. “Il futuro, a mio modo di vedere, sta nell’affiancare i nostri partner e fornitori per aiutarli a superare le loro aspettative di crescita. Poiché con l’emergere del cloud e di nuovi modelli di business i mercati sono cambiati sia per i vendor che per i partner, Exclusive Networks può giocare un ruolo da leader davvero importante in questo processo di trasformazione”.

Exclusive Networks ha inoltre annunciato che oltre ad Allison, entrano a far parte del leadership team anche altri tre nuovi executive: Scott Lewis (SVP, Americhe), Brad Gray (SVP, APAC) e Barrie Desmond (SVP Marketing & Communications). Ciascuno di loro riporterà ad Andy Travers.