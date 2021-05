Dell vende Boomi per 4 miliardi di dollari

Dell Technologies ha firmato un accordo per vendere la sua divisione Boomi, specialista di iPaaS (integration Platform-as-a-Service) attiva anche in Italia dal 2018 (qui una nostra recente intervista a Fabio Invernizzi, Sales Director EMEA South) per 4 miliardi di dollari ai fondi privati Francisco Partners e TPG Capital. L’operazione si dovrebbe chiudere alla fine del 2021, una volta espletati tutti i passaggi formali e le necessarie approvazioni.

Boomi è stata acquisita da Dell nel 2010, e dichiara a livello mondiale circa 15mila clienti, 800 partner (qui una recente intervista sul canale italiano) e oltre 36mila certificazioni. La mossa segue di pochi giorni l’annuncio della stessa Dell di scorporare anche VMware, come abbiamo raccontato qui.

“Boomi ha prosperato durante il periodo in cui è stata in Dell, crescendo esponenzialmente: questa transazione apre la prossima fase della sua crescita, ed è la mossa giusta per entrambe le aziende, e per i partner e clienti che abbiamo in comune”, ha dichiarato Jeff Clarke, vice chairman e COO di Dell Technologies. “Dell si sta concentrando su percorsi di crescita basati sulla modernizzazione dei nostri core business di infrastruttura e PC, e sull’espansione in aree di alta priorità come hybrid e private cloud, edge computing, telecom e Apex”.

Anche secondo il CEO di Boomi, Chris McNabb, la collaborazione con società di investimento come Francisco Partners e TPG pone Boomi nella posizione migliore per entrare nella sua prossima fase di crescita. “Sono orgoglioso del percorso con cui, grazie a innovazione, passione ed esecuzione, il team di Boomi ha creato una piattaforma unica per gli scenari odierni di hybrid IT, dai quali migliaia di aziende clienti dipendono per la trasformazione digitale del loro business”.

Anche TPG Capital, attraverso il principal Art Heidrich e il partner Nehal Raj, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. “L’esigenza di automazione e integrazione dei dati tra le varie piattaforme non è mai stata così forte, e Boomi è ben posizionata per rispondere a tale esigenza. TPG ha una lunga tradizione di partnership con corporate leader come Dell Technologies per far crescere realtà tecnologicamente avanzate, e non vediamo l’ora di lavorare con Francisco Partner per accelerare la crescita di Boomi come entità indipendente”.