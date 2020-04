Da Dell 9 miliardi di aiuti per i clienti, e sostegno immediato ai partner

Il Payment Flexibility Program per i clienti e le misure per il canale prevedono dilazioni di pagamento, finanziamenti a tasso zero, ed estensioni dei leasing

Dell Technologies ha presentato una serie di misure di sostegno per aiutare clienti e partner ad affrontare le difficoltà finanziarie connesse all’emergenza Covid-19, e dare continuità ai progetti di digitalizzazione già avviati o pianificati.

Ieri è stato annunciato il Payment Flexibility Program, un pacchetto del valore di 9 miliardi di dollari rivolto ai clienti e affidato a Dell Financial Services (DFS).

In sintesi i provvedimenti sono i seguenti:

– tassi di interesse zero per finanziamenti a 24-36 mesi per acquisti di tutte le soluzioni server, storage e di networking di Dell Technologies, con eliminazione dei pagamenti anticipati.

· Dilazioni fino a 180 giorni del primo pagamento su tutte le infrastrutture e i servizi per data center, e fino a 90 giorni per laptop e desktop.

· Disponibilità di opzioni di leasing a breve termine (6, 9 o 12 mesi) di laptop, desktop e workstation destinati a progetti di smart working o formazione a distanza;

– Scadenza a un anno per le offerte a consumo nel programma Dell Technologies On Demand. È possibile scalare l’utilizzo di soluzioni convergenti, iperconvergenti, cloud ibrido, storage e protezione dei dati di Dell Technologies e pagare solo per ciò che si utilizza. La componente “Flex on Demand” (storage DellEMC, Server PowerEdge, soluzioni HCI e PowerOne CI) è disponibile anche con opzioni di durata da tre a cinque anni.

Risale invece a una decina di giorni fa un post della numero uno per il canale Joyce Mullen (President, Global Channel, Embedded & Edge Solutions di Dell Technologies), che ha annunciato una serie di provvedimenti di “immediate relief” specificamente a sostegno dei partner, che coinvolgono i programmi Market Development Fund (MDF), Business Development Fund (BDF) e Dell Technologies Working Capital Solutions (WCS) nonché la divisione Dell Financial Services (DFS).

“Sappiamo che la pianificazione finanziaria e la gestione del cash flow giocano un ruolo essenziale in qualsiasi strategia di business continuity, e molti dei nostri partner potrebbero aver bisogno di aiuto in questo campo mentre cercano di rispondere alla domanda dei clienti, e di mantenere la prodittività dei propri collaboratori in questi tempi difficili – scrive Mullen -. Con questo in mente abbiamo pensato ai seguenti provvedimenti per dare sollievo immediato ai partner”.

– un contributo una tantum fino al 50% del bilancio tra Market Development Fund (MDF) e Business Development Fund (BDF) del partner da utilizzare per attività marketing future: la richiesta si può inoltrare fino al 20 giugno, e in caso di approvazione la somma sarà liquidata immediatamente.

– Per i metaled solutions provider, formazione senza commissioni sul deployment dei servizi per le soluzioni Unity XT, VxRail e DP4400 da adesso al 31 maggio.

– Tariffazioni agevolate di formazione per i gruppi di persone della stessa azienda.

– Per i distributori: eliminati i target di crescita del primo semestre dell’anno fiscale 2021 sulle soluzioni client, in linea con l’eliminazione dei programmi target-based per i solution provider atttuata lo scorso febbraio.

– Estensione della possibilità di spendere i fondi MDF e BDF in scadenza tra marzo e luglio fino al 24 luglio 2020.

Nell’ambito del programma Working Capital Solutions (WCS), attualmente utilizzato da circa 1500 partner in 74 paesi, i partner con clienti che usufruiscono di finanziamenti di DFS possono beneficiare di dilazioni di pagamento da 60 a 90 giorni. “In questo modo con WCS i partner possono anche andare incontro alle richieste di dilazioni di pagamento dei loro clienti finali: entro finestre di 60-90 giorni i cicli di pagamento possono essere definiti su misura per rispecchiare i tempi di pagamento del cliente finale”, scrive Mullen.

Quanto a Dell Financial Services, che nello scorso anno fiscale ha istruito pratiche per 8,5 miliardi di dollari di finanziamenti, cioè il 16% in più dell’anno prima, Dell ha aggiunto alcune soluzioni di finanziamento dei pagamenti straordinarie e valide fino all’1 maggio prossimo, personaliizzabili sulla base delle esigenze del cliente finale con dilazioni di pagamento e azzeramenti delle quote di pagamento anticipate:

– finanziamento a tasso zero su 24 mesi per Server e alcune soluzioni Storage;

– finanziamenti al 3,99% a 36 mesi per gran parte dei prodotti Dell;

– opzioni di leasing anche di 6 mesi di alcuni modelli di laptop, thin client e workstation;

– dilazioni di credito di 3, 6 e anche 9 mesi in casi specifici.

Oltre a Dell, molti altri vendor IT hanno pubblicamente annunciato iniziative di supporto straordinario per clienti e partner di canale: in questi articoli abbiamo raccontato i “programmi Covid-19” di Cisco, di Microsoft, di Exclusive Networks, di SAP, e di HPE.