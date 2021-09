Dedagroup avvia un corso Industry & Data Analytics

Dedagroup ha aperto le iscrizioni alla prima edizione della Dedagroup Digital Academy – Industry & Data Analytics Edition. Il corso, della durata complessiva di 6 mesi, partirà il 25 ottobre, e si rivolge a laureati e neo-laureati (sia in percorsi tecnico-scientifici che umanistici), con età massima di 28 anni e avanzato livello di conoscenza della lingua inglese.

Dedagroup non precisa il numero di candidati che verranno selezionati e parteciperanno al corso. L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle nuove competenze richieste dalle professioni digitali in ambito Industry & Data Analytics per il settore Industrial & Large Corporate.

La Dedagroup Digital Academy, spiega un comunicato, è una scuola di impresa rivolta a giovani talenti di tutta Italia, creata da Dedagroup per formare professionisti del digitale in grado di operare in contesti sempre più complessi e variegati, con l’opportunità di intraprendere una carriera all’interno del Gruppo.

Dalla sua nascita nel 2017, l’Academy ha formato 142 giovani di cui l’80% è restato in azienda. Per l’anno in corso, delle circa 300 nuove assunzioni complessivamente previste in Dedagroup, 50 arrivano dai diversi percorsi della scuola d’impresa interna.

A fianco al percorso più trasversale della Dedagroup Digital Academy, arrivata nel 2021 alla settima edizione, negli anni sono stati infatti creati percorsi focalizzati su specifici settori. La Dedagroup Digital Academy – Stealth Edition, dedicata all’ambito Fashion & Luxury, è giunta alla sua seconda edizione ed è ripartita negli ultimi giorni con 16 partecipanti, mentre la Dedagroup Digital Academy – Banking & Finance Edition, incentrata sul mercato bancario e finanziario, ha visto l’avvio l’autunno scorso.

Nel caso del corso appena annunciato, la Dedagroup Digital Academy Industry & Data Analytics Edition è fully digital ma con momenti di confronto fisico, e sarà suddivisa in due fasi: la prima dedicata alle “corporate skills”, e la seconda a sessioni verticali relative al mondo Industry & Data Analytics.

Nella parte di formazione corporate i docenti affronteranno 4 moduli, organizzati in lezioni teoriche e laboratori di pratica, su temi di Digital Economy, Valore d’Impresa, Project Management, metodologie agili, e People Value.

Nel percorso specializzato i candidati approfondiranno i fondamenti di programmazione focalizzandosi principalmente sul linguaggio Python e su Java. Il programma proseguirà con un modulo dedicato alle attività di Database e SQL e con due diversi indirizzi di specializzazione, il primo focalizzato su SAS System affronterà temi relativi all’ambiente e alla programmazione con SAS. Il secondo sarà dedicato a PTC, trattando i temi relativi a CAD, PLM, Realtà Aumentata e IOT con il supporto degli applicativi PTC.

Alla formazione in aula seguirà poi un periodo di training on the job. Il corso si propone di formare dei Consultant e le possibili sedi di lavoro all’interno del Gruppo Dedagroup sono Torino, Milano, Tortona o Bologna.

Ogni partecipante sarà seguito per tutta la durata del corso da un tutor dedicato: le Deda People saranno coinvolte sia durante le sessioni teoriche sia in qualità di coach, e promuoveranno il trasferimento di know-how, la diffusione di valori, cultura ed esperienze.

“Questa nuova Dedagroup Digital Academy – Industry & Data Analytics Edition conferma un’ulteriore evoluzione del nostro modello formativo che, anticipando i cambiamenti del mondo del lavoro e le nuove skill che questo richiede, diviene sempre meno generalista e si avvicina sempre più al business, con verticalizzazioni che puntano concretamente a colmare il gap di profili specializzati che il mercato del lavoro ha”, commenta nel comunicato Valentina Gilli, HR Director Dedagroup.