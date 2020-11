Cybersecurity, Future Time diventa distributore Trend Micro

Future Time, il distributore romano di soluzioni per la sicurezza informatica attivo dal 2001, ha annunciato una partnership per la distribuzione dei prodotti Trend Micro.

L’accordo, spiega un comunicato, riguarda la commercializzazione dell’intero portafoglio delle soluzioni Trend Micro, che grazie alla sua esperienza di oltre 30 anni, a un centro di ricerca tra i più sviluppati al mondo e a una rete globale di contrasto alle minacce, è in grado di garantire una sicurezza efficace ed efficiente per workload cloud, endpoint, email, dispositivi IIoT e reti, proteggendo così le aziende a tutti i livelli dell’infrastruttura, con soluzioni in grado di condividere tra loro le corrette informazioni e l’intelligence sugli attacchi.

“Uno degli obiettivi principali di Trend Micro è creare valore insieme ai partner”, ha dichiarato Gastone Nencini, Country Manager Trend Micro Italia. “Il canale è un pilastro fondamentale del nostro business, per questo siamo molto soddisfatti di collaborare con Future Time e non solo offrendo le migliori soluzioni di security, ma attraverso la creazione di progetti integrati che rispondono al meglio alle moderne sfide di cybersecurity”.

Future Time, fondata a Roma nel 2001, nasce dalla sinergia di due preesistenti aziende attive da anni nel campo della sicurezza informatica, e fa parte della WildList Organization International, ente no profit a livello mondiale composto da esperti e aziende antivirus che hanno il compito di riportare mensilmente tipologia e numero dei virus diffusi in ogni Paese. Nel giugno 2019 è stata premiata da Industria Felix nella sezione “Migliore Piccola Impresa della Regione Lazio”

“Avere siglato un accordo con un brand prestigioso e solido come Trend Micro è parte della nostra strategia nella cybersecurity”, affermano Paolo Monti ed Emanuele Rammella, soci fondatori di Future Time. “Grazie all’offerta di soluzioni complete e avanzate come quelle di Trend Micro, leader nel Gartner Magic Quadrant, saremo ancora più in grado di garantire ai nostri partner tutte le soluzioni necessarie per affermarsi con successo nel mercato della sicurezza informatica, aiutandoli così a incrementare il loro business”.

Future Time, continua il comunicato, si è sempre contraddistinta per un’estrema attenzione alle esigenze dei suoi partner e sono numerose le iniziative che mette in campo per i rivenditori, come il supporto in tempo reale per qualsiasi quesito amministrativo o tecnico e la formazione continua attraverso corsi gratuiti in cui gli esperti di Future Time approfondiscono i principali trend tecnologici del momento. A questo proposito, a breve verranno attivati anche webinar gratuiti per facilitare l’accesso di tutti i rivenditori di Future Time alla formazione continua.