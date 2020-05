Cybersecurity, Finix distribuirà in Italia Morphisec

Finix Technology Solutions, l’erede in Italia di Fujitsu Technology Solutions, ha annunciato il primo accordo della nuova strategia di “hub tecnologico”, basata sul reclutamento di partner innovativi da distribuire in esclusiva in Italia. Si tratta di Morphisec, società israeliana di cybersecurity fondata nel 2014 e specializzata in protezione endpoint avanzata basata sulla tecnica Moving Target Defense.

La peculiarità di Morphisec, spiega una nota di Finix, è l’approccio attivo e innovativo alla prevenzione delle minacce. La maggior parte delle soluzioni di antivirus sul mercato infatti prima riconoscono la minaccia e solo successivamente la bloccano, lasciando le reti aziendali esposte ad attacchi sconosciuti o che sfruttano software leciti nonché trusted. Morphisec al contrario, prima ancora di identificare il tipo di minaccia, la blocca attraverso appunto la tecnologia brevettata “Moving Target Defense” che è in grado di trasformare lo spazio di memoria, che è il principale obiettivo degli attacchi evoluti. Questa tecnologia fa a meno dei meccanismi di killchain o sandboxing e supera l’analisi euristica prevenendo le minacce informatiche istantaneamente e incondizionatamente.

“Nell’attuale scenario, in cui l’emergenza sanitaria ha spinto lo smart working, il remote-working e l’home office, è diventata di vitale importanza la tutela della sicurezza delle infrastrutture, dei processi e dell’accesso ai dati”, dichiara nella nota Danilo Rivalta, CEO di Finix dal marzo scorso. “I soli attacchi ransomware sono aumentati a marzo 2020 del 148% rispetto al mese precedente, per cui l’accesso dei dipendenti alle reti aziendali attraverso dispositivi personali rappresenta una sfida di sicurezza informatica senza precedenti. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione del mercato italiano, e dei nostri partner di canale (qui un’intervista alla Sales Director Manuela Chinzi sulla strategia di canale, ndr), un prodotto così innovativo di sicurezza. Oggi celebriamo il primo passo concreto di ampliamento del nostro portfolio di soluzioni di cybersecurity per la trasformazione digitale delle aziende”.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

“Morphisec porta all’interno della cybersecurity un concetto di sicurezza innovativo puntando sulla prevenzione contro gli attacchi più evoluti, inclusi APTs, zero day e ransomware”, afferma Ronen Yehoshua, CEO di Morphisec. “La soluzione si implementa facilmente nell’infrastruttura di sicurezza esistente di un’azienda per formare uno stack di prevenzione semplice e altamente efficace, assolutamente disruptive per l’attuale modello di sicurezza informatica”.