CyberArk nomina Raffaella Zilli Channel Sales Manager per l’Italia

CyberArk, la società israeliana di cybersecurity specializzata in protezione degli accessi provilegiati, ha annunciato la nomina di Raffaella Zilli nel ruolo di Channel Sales Manager per l’Italia.

Con sede a Milano, Raffaella Zilli avrà la responsabilità di guidare la strategia e le attività dedicate al canale, consolidare e ampliare l’ecosistema di partner e sviluppare nuove opportunità di business congiunte, al fine di estendere la presenza di CyberArk nel mercato italiano.

Raffaella Zilli vanta oltre 20 anni di esperienza nel mondo ICT, e ha consolidato le proprie competenze in aziende internazionali come Alcatel, Check Point Software Technologies, Huawei e negli ultimi 5 anni in Trend Micro con il ruolo di Channel Account Manager.

“Sono orgogliosa di entrare a far parte di CyberArk e di lavorare con la rete di partner italiani per ampliare le opportunità sul territorio e consolidare le relazioni con i clienti che si sono già affidati a CyberArk”, afferma Raffaella Zilli in un comunicato.

“La gestione degli accessi privilegiati è una delle aree in più rapida crescita nel mercato della sicurezza IT e rappresenta un livello di protezione fondamentale per le aziende italiane che desiderano salvaguardare dati e asset critici, soprattutto nella migrazione al cloud ibrido”, aggiunge Paolo Lossa, Country Sales Manager di CyberArk Italia, nel comunicato. “Per supportare queste esigenze è fondamentale operare con un ecosistema di partner dedicato e focalizzato. L’esperienza di Raffaella, che ha lavorato con vendor di sicurezza di alto profilo e in forte crescita, valorizzerà le competenze e le capacità dei partner per supportare i clienti in questo percorso con CyberArk”.