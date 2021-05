Cristina Cricca passa da McKinsey a Iconsulting: sarà People Operations Director

Iconsulting ha annunciato la nomina di Cristina Cricca come People Operations Director. Cricca proviene da McKinsey, dove era alla guida dell’area Recruiting per l’Italia.

Come abbiamo spiegato in questa recente intervista, Iconsulting – società di consulenza e system integration di Bologna che si definisce “data driven transformation company” – ha recentemente intrapreso un piano di crescita pluriennale con la nomina ad amministratore delegato di Giovanni Ciarlariello – proveniente da Sky Italia, dove era Chief Media Digital and Data Officer, e con precedenti esperienze manageriali in Google, ING Direct e McKinsey.

Cristina Cricca è laureata in Lettere Classiche con specializzazione in greco antico presso l’Università Statale di Milano, spiega un comunicato di Iconsulting, e ha avviato la sua carriera nel 1996 in Andersen Consulting (ora Accenture), seguendo sin da subito la sua passione per il mondo People.

A gennaio 1999 è entrata in McKinsey, occupandosi principalmente di Recruiting ed Employer branding per l’ufficio italiano e partecipando ad iniziative internazionali come la selezione di consulenti per il nuovo ufficio del Cairo dal 2007 al 2010. Durante la sua ventennale esperienza in McKinsey, Cristina Cricca si è occupata inoltre di orientamento professionale, coaching e mentoring sia all’interno dell’azienda che in collaborazione con i più importanti atenei nazionali e associazioni no profit. Dal 2015 è stata promotrice e sostenitrice della valorizzazione della Diversity & Inclusion in McKinsey, realizzando iniziative e obiettivi che sono oggi un modello per l’azienda a livello globale.

“Mi unisco con grande entusiasmo ai colleghi di Iconsulting, dei quali ho già avuto modo di apprezzare la professionalità, la passione per l’azienda e la profonda attenzione alle persone”, commenta Cristina Cricca nel comunicato.

Giovanni Ciarlariello, Amministratore Delegato di Iconsulting, dichiara: “Siamo molto orgogliosi di accogliere Cristina nella nostra squadra. Oltre ad avere uno stile personale perfettamente in linea con il DNA di Iconsulting, Cristina apporta un bagaglio di esperienze fondamentale per gli obiettivi interni che ci siamo dati: creare le condizioni per far fiorire le nostre persone e far sbocciare il loro talento”.