Commvault, il country manager Italia è Sergio Feliziani

Il manager ha oltre 20 anni di esperienza nel settore ICT, con precedenti incarichi in Sun/Oracle, EMC, IBM, ServiceNow e Digital Value

Commvault ha annunciato la nomina di Sergio Feliziani a Country Manager per l’Italia, con la responsabilità di sviluppare nuove opportunità di business sul mercato italiano, e accrescere e consolidare l’ecosistema di clienti e partner esistente.

Sergio Feliziani come spiega un comunicato vanta oltre 20 anni di esperienza nel mercato ICT, durante i quali ha sviluppato solide competenze in ambito manageriale, tecnologico e commerciale. Prima del suo ingresso in Commvault, ha ricoperto ruoli di responsabilità in realtà internazionali come Sun/Oracle, EMC, IBM e ServiceNow, e fino a giugno era Enterprise e Public Sales Director in Digital Value.

“Siamo lieti di affidare a Sergio la guida della sede italiana e siamo certi che le sue consolidate competenze permetteranno di accelerare l’espansione del business di Commvault in Italia,” sottolinea nel comunicato Gabriel Martin, Area Vice President EMEA Western e Israele dell’azienda. “La sua esperienza e le relazioni nei settori Telco, Public e Enterprise, gli consentiranno di sviluppare nuovi approcci alle vendite per creare importanti nuove opportunità nel mercato italiano”.

La nomina di Sergio Feliziani segue una serie di recenti annunci – tra cui la nomina di Marco Fanizzi a VP EMEA – volti a rafforzare la strategia e gli investimenti di Commvault a livello italiano e internazionale, per estendere il posizionamento dell’azienda nel settore della gestione intelligente e sicura dei dati, in un momento come quello attuale in cui l’adozione del cloud sta vivendo un’accelerazione senza precedenti.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di Commvault, azienda da sempre riconosciuta sul mercato per il suo spirito innovativo e il portfolio di soluzioni all’avanguardia e in costante evoluzione”, sottolinea Sergio Feliziani nel comunicato. “Le mie priorità saranno di rafforzare le relazioni con i nostri clienti e partner, per analizzare e comprenderne le esigenze in questa “nuova normalità” che stiamo affrontando e accompagnarle nel percorso di trasformazione digitale e gestione dei dati”.